Charlottesville: les Clooney donnent 1 million de dollars contre le racisme

AFP 22-08-2017 | 17h52

George et Amal Clooney ont donné un million de dollars par le biais de leur fondation au Southern Poverty Law Center afin de combattre «la haine», quelques jours après les événements de Charlottesville, a annoncé l'organisme qui traque les mouvements extrémistes aux États-Unis.

Le don du couple, très engagé dans les questions de société, suit une importante vague de mobilisation en Amérique, où affluent depuis plus d'une semaine les financements vers les organisations qui luttent contre le racisme.

La Fondation pour la justice de George et Amal Clooney et le SPLC ont ainsi annoncé un partenariat «pour combattre les groupes qui promeuvent la haine aux » États-Unis» et ce don d'un million de dollars, dans un communiqué émis lundi par le centre d'études des mouvements extrémistes.

«Nous sommes fiers de soutenir le Southern Poverty Law Center dans ses efforts pour endiguer l'extrémisme violent aux États-Unis», a expliqué le célébrissime couple cité dans le communiqué, justifiant son geste par une réaction aux heurts qui ont opposé il y a une dizaine de jours des sympathisants néonazis à des manifestants anti-racistes à Charlottesville, en Virginie.

Une manifestante s'opposant aux partisans de la suprématie blanche avait notamment trouvé la mort dans cette poussée de violence qui a mis en exergue les tensions raciales aux États-Unis.

«Ce qui s'est passé à Charlottesville et ce qui se passe dans les communautés à travers le pays requiert notre engagement collectif pour se dresser face à la haine», ont ajouté les Clooney, qui ont créé leur fondation en 2016.

«Comme George et Amal Clooney, nous avons été choqués par la taille, la laideur et la férocité du rassemblement suprémaciste blanc à Charlottesville», a abondé dans le même communiqué Richard Cohen, président du SPLC. «Nous somme profondément reconnaissants envers la fondation Clooney pour se tenir à nos côtés à ce moment crique du combat de notre pays contre la haine.»