Vedette de «Maman, j'ai raté l'avion!»: l'acteur John Heard est décédé

Agence QMI 22-07-2017 | 14h56

L'acteur John Heard, qui a notamment campé le rôle du père dans les deux premiers volets de la franchise à succès Maman, j'ai raté l'avion! aux côtés de Macaulay Culkin est mort vendredi, à Palo Alto, en Californie. Il était âgé de 72 ans.

Selon TMZ, John Heard a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel où il était en convalescence à la suite d'une «chirurgie mineure au dos» pratiquée mercredi dernier. Son décès a été prononcé sur place.

Né à Washington D.C. en mars 1945, John Heard a joué dans près de 180 productions à Hollywood, où il a amorcé sa carrière au milieu des années 1970. Il a toutefois réussi à se tenir loin de la presse spécialisée en défendant principalement des rôles de soutien, ce qui lui a permis de mener une carrière florissante, notamment au théâtre, au cinéma et au petit écran, mais sans tambours-battants.

John Heard, qui a aussi été producteur, s'est souvent glissé dans la peau de méchants ou encore de personnages représentant l'autorité et la loi.

Il était encore actif, puisque plusieurs productions figurent à sa fiche sur le site spécialisé IMDB.com sont en postproduction en vue de leur lancement prochain. Toutefois, selon ce même site, son projet Broome Street Boys était toujours en tournage.

En plus des films «Maman, j'ai raté l'avion!», il a figuré au générique de longs métrages comme L'affaire Pélican avec Julia Roberts, Petit bonhomme avec Tom Hanks et Beaches avec Bette Midler.

Plus présent à la télévision ces dernières années, on l'a vu dans La grande évasion, Les experts: Miami et Les Soprano, rôle pour lequel il a obtenu sa seule nomination substantielle en plus de 40 ans de carrière, aux Emmy Awards, en 1999.

John Heard a convolé en justes noces à trois reprises, notamment avec Margot Kidder, sa dernière épouse de laquelle il a divorcé après 18 mois de mariage en 1980. Margot Kidder est connue pour avoir campé Lois Lane dans la saga Superman.