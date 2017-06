Rétrospective des films de Louis Bélanger en Colombie

Agence QMI 01-06-2017 | 11h58

La première édition du Festival du film canadien à Bogota en Colombie proposera une rétrospective des oeuvres du réalisateur québécois Louis Bélanger.

En plus de pouvoir regarder les longs métrages «Post mortem», «Gaz Bar Blues» et «The Timekeeper», les cinéphiles pourront apprécier «Les mauvaises herbes», son plus récent long métrage mettant en vedette Alexis Martin, Gilles Renaud et Luc Picard.

«Ce réalisateur est l'un des plus importants représentants de la cinématographie canadienne», ont précisé les organisateurs du festival dans un communiqué pour expliquer leur choix parmi les créateurs d'ici.

Du 28 juin au 5 juillet, 20 films du Québec seront projetés dans cinq villes colombiennes: Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla et Pereira.

Après avoir parcouru le monde, la comédie dramatique «Les mauvaises herbes» pourrait permettre à son réalisateur de mettre la main sur plusieurs Prix Iris, dont celui décerné par le public, lors du Gala Québec cinéma qui sera présenté dimanche.