Bonne fête, Star Wars. Tu as 40 ans aujourd'hui! - Des «cosplayers» célèbrent les 40 ans de Star Wars avec style

André Péloquin 25-05-2017 | 11h36

Aujourd'hui, c'est le 40e anniversaire de Star Wars.



Oui, oui.

Vous sentez-vous vieux là?



Plus sérieusement, les «cosplayers» Jef & Kim soulignent l'événement en dévoilant une vidéo où des collègues du monde entier parlent de leur amour pour la saga.



On peut y voir, notamment...

Et on peut surtout y entendre des témoignages touchants de passionné(e)s - et même une intervention d'un artisan du plus récent film! - expliquant pourquoi ils se costument.



Du bon boulot de Jef & Kim. La Force était vraiment avec eux sur ce coup-là!