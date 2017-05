Michael Moore cible Donald Trump dans un documentaire

Agence QMI 17-05-2017 | 09h59

Michael Moore est convaincu qu'il ébranlera Donald Trump avec la sortie de «Fahrenheit 11/9», un documentaire qu'il tourne actuellement, rapporte Page Six.

«Peu importe ce qu'on lui a lancé, ça n'a pas fonctionné... Cela prend fin avec ce film», a laissé savoir le cinéaste américain par voie de communiqué.

Après avoir pointé sa caméra sur l'administration de George W. Bush en 2004 pour «Fahrenheit 9/11», Michael Moore a jeté son dévolu sur le plus récent président américain, en poste depuis le 11 novembre dernier.

Il travaille discrètement à ce nouveau projet depuis plusieurs mois déjà.

Les producteurs Harvey et Bob Weinstein ont acquis les droits de l'oeuvre, dont ils feront la promotion au Festival de Cannes qui s'est amorcé mercredi.

Grâce à Michael Moore et son documentaire de 2004, les deux frères ont goûté aux succès critique et commercial, car le film a été synonyme de Palme d'Or à Cannes et de recettes au box-office mondial de 222 millions $ US.

La date de sortie de «Fahrenheit 11/9» n'a pas été avancée.