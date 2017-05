«Bon Cop Bad Cop 2»: fébrilité et amitié

Isabelle Hontebeyrie 01-05-2017 | 15h09

À dix jours de la sortie du nouveau volet des aventures de Patrick Huard et Colm Feore, l'équipe de «Bon Cop Bad Cop 2» vit cette dernière ligne droite dans la fébrilité.

Les enjeux et la pression sont là, «Bon Cop Bad Cop» ayant engrangé 12 millions $ en 2016, devenant ainsi le long métrage canadien le plus rentable de l'histoire. Lundi, du haut du restaurant Portus 360 qui surplombe Montréal, le réalisateur Alain DesRochers, Patrick Huard, Colm Feore, Lucie Laurier, Sarah-Jeanne Labrosse, Mariana Mazza, Erik Knudsen ainsi qu'Anik Jean - qui signe la trame sonore endiablée - ont partagé cette excitation.

«Je commence tout juste à réaliser», de dire l'humoriste Mariana Mazza qui incarne MC, une informaticienne de génie travaillant pour les deux compères David Bouchard (Patrick Huard) et Martin Ward (Colm Feore). Car les anciens frères ennemis sont devenus amis, une «évolution naturelle» en 11 ans pour Patrick Huard, également producteur et scénariste du long métrage. Cette fois-ci, ils ne sont pas à couteaux tirés, leurs ennemis sont des terroristes... et des Américains.

Les acteurs centraux sont donc tous de retour. «C'est assumé qu'on est 10 ans plus tard culturellement, politiquement, artistiquement. Tout est complètement assumé», a souligné Patrick Huard.

Ainsi, l'humour est là, les «sacres» aussi, de même que l'action menée tambour battant, qu'il s'agisse d'explosions, de poursuites, etc. L'émotion fait aussi partie intégrante de cette suite. «J'avais envie d'écrire une véritable histoire d'amitié entre deux gars qui, pour moi, est la suite logique», a précisé Patrick Huard.

Comme l'a complété Colm Feore, «10 ans après, on a nos cicatrices, nos vies, notre travail, tout ça, qui nous a rendu vraiment différents, mais vraiment amis. [Martin] travaille maintenant pour la GRC, en essayant de réussir quelque chose dans sa vie.»

L'amour du public

La veille, dimanche, les deux volets de «Bon Cop Bad Cop» ont été présentés aux fans montréalais lors d'une activité, en compagnie des deux acteurs principaux, qui avait réuni environ 1400 cinéphiles.

«Ils ont reçu une telle dose d'amour! J'ai des frissons en y repensant», s'est rappelée Anik Jean, témoin de la scène, puisqu'elle accompagnait son conjoint, Patrick Huard.

«On était nous-mêmes. C'est sincère à l'écran, c'est sincère dans notre vie personnelle», de souligner Colm Feore. Et, pour Patrick Huard, «c'était bouleversant et très touchant».

Dans les prochains jours, les artisans du film vont s'envoler pour Toronto, puis Vancouver, le long métrage bénéficiant d'une sortie à travers le Canada. Tout ça en attendant les premières représentations de «Bon Cop Bad Cop 2», le 11 mai au soir sur certains écrans et le lendemain à travers toute la province.