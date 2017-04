La France craque pour Antoine Bertrand

Maxime Demers 13-04-2017 | 04h00

MONTRÉAL - Faire carrière en France n'a jamais fait partie des objectifs de vie d'Antoine Bertrand. Mais après avoir fait bonne impression en jouant aux côtés de la star Omar Sy dans la comédie dramatique «Demain tout commence», l'acteur québécois se fait de plus en plus courtiser par les cinéastes français.

«Je suis le gars le plus chanceux au monde!», lance-t-il en riant au sujet de ce succès inattendu. «J'ai tourné deux films en France («Demain tout commence» et «Le petit locataire») il y a un an et demi et je dois avouer que ces deux projets sont un peu tombés du ciel, relate Antoine Bertrand en entrevue au «Journal de Montréal» à l'occasion de la sortie de «Demain tout commence» au Québec.

«Je n'ai pas d'agent en France et je n'avais jamais cherché à avoir des rôles là-bas. Ce qui est drôle, c'est que dans les deux cas, c'est arrivé grâce à «Starbuck». Les réalisateurs des deux films m'avaient découvert dans «Starbuck» qui avait bien marché en France il y a quelques années. J'ai d'ailleurs texté à Ken Scott (le réalisateur de «Starbuck») à quelques reprises au cours de la dernière année pour lui dire que grâce à lui, je vivais de belles choses en France.»

Non seulement «Demain tout commence» et «Le petit locataire» ont été tournés à la même période (à l'automne 2015), mais ils ont pris l'affiche en France à quelques semaines d'intervalle, l'automne dernier. Et c'est surtout grâce à «Demain tout commence» qu'Antoine Bertrand a maintenant un nom en France. Portée par la star Omar Sy - un chouchou du public français -, cette comédie du réalisateur Hugo Gélin a été un gros succès populaire, attirant plus de 3,3 millions de personnes dans les salles françaises.

«Une révélation»

«Demain tout commence» raconte l'histoire de Samuel (Omar Sy), un éternel célibataire qui travaille dans une station balnéaire de la Côte d'Azur et qui apprend qu'il est le père d'une petite fille de quelques mois, résultat d'une aventure d'une nuit avec une jeune femme qu'il connaît à peine. Abandonné avec le bébé, Samuel se retrouvera à l'élever seul à Londres jusqu'à ce que la mère refasse surface huit ans plus tard. Antoine Bertrand joue dans le film un producteur qui prend en charge Samuel à son arrivée à Londres. En entrevue avec «Le Journal de Montréal» la semaine dernière, le réalisateur Hugo Gélin a confié que le Québécois était l'une des révélations de son film et qu'il avait immédiatement charmé le public français. «C'est le genre de rôle que j'aime jouer, c'est-à-dire le sidekick (faire valoir) du personnage principal», souligne Antoine Bertrand à propos de son personnage dans «Demain tout commence». «C'est ce que je faisais aussi dans «Starbuck» d'ailleurs. Ce sont des rôles payants parce qu'ils viennent alléger le récit et puncher dans une comédie. Et tu n'as pas la pression de porter tout le film. Personnellement, j'aime ça.»

Sur le plateau du film, Antoine Bertrand s'est aussi tout de suite bien entendu avec Omar Sy: «On est deux comiques, alors ç'a bien cliqué. Il a tellement été bon public. Il riait même à mes blagues ordinaires! C'était bon pour ma confiance. Tout était facile avec lui.»

Un autre film à l'automne?

Au cours de la dernière année, Antoine Bertrand a dû refuser des rôles alléchants, dont un dans le prochain film des réalisateurs d'«Intouchables». En revanche, l'acteur de «Louis Cyr» devrait retourner en France en octobre, pour tourner un autre film français, avec notamment l'acteur Dominique Pinon («Delicatessen»). Si les portes du cinéma français semblent vouloir s'ouvrir à lui, l'acteur de 39 ans aborde ce nouveau chapitre de sa carrière en gardant les deux pieds sur terre: «Je n'ai pas envie de prendre un agent là-bas parce que je suis facile à trouver, dit-il. C'est ça qui est cool aujourd'hui. S'ils veulent me voir ou me rencontrer pour une audition, ils n'ont qu'à me googler et ils vont trouver mon agent tout de suite.» «Je ne veux pas déménager là-bas parce que je suis bien ici. J'ai de beaux projets ici avec «Boomerang» et «Les pays d'en haut», deux séries qui marchent bien et que j'aime beaucoup. Mais rien ne m'empêche d'aller tourner un film en France à l'occasion quand mon horaire me le permet.»