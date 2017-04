Les 10 films du printemps

Isabelle Hontebeyrie 09-04-2017 | 00h30

Parce que la saison des blockbusters de l'été - qui débute officiellement le dernier week-end du mois de mai - comprend désormais un nombre impressionnant de grosses sorties, Hollywood a décidé d'offrir certains titres alléchants dès avril. Voici le programme des sorties cinéma à ne pas manquer au cours des prochaines semaines!

«Le destin des dangereux»

Date de sortie: 14 avril

Réalisé par: F. Gary Gray («Straight Outta Compton»)

Avec: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham et Michelle Rodriguez

Avec le décès de Paul Walker, Vin Diesel a décidé de ne pas faire revenir son personnage dans ce huitième opus de la franchise. Le long métrage s'ouvre sous les meilleurs auspices, alors que Dom (Vin Diesel) et Letty (Michelle Rodriguez) sont en lune de miel. Mais la redoutable criminelle Cypher (Charlize Theron) parvient à corrompre Dom et à le retourner contre les siens.

À savoir: de nombreuses scènes ont été tournées à Cuba, faisant de «Le destin des dangereux» la première grosse production hollywoodienne à être filmée dans l'île.

«Hostiles et armés»

Date de sortie: 21 avril

Réalisé par: Ben Wheatley («Gratte-ciel»)

Avec: Brie Larson, Sharlto Copley, Armie Hammer et Cillian Murphy

Cette comédie d'action britannique se déroule dans les années 1970 à Boston, alors que des criminels s'apprêtent à acheter des armes. Mais la transaction tourne mal, générant un bain de sang.

À savoir: Luke Evans devait avoir un rôle, mais il s'est désisté pour tourner... «La belle et la bête»!

«Né en Chine»

Date de sortie: 21 avril

Réalisé par: Chuan Lu («The Last Supper»)

Avec: John Krasinski à la narration de la version originale

Pour le nouveau long métrage de sa série «Disney Nature», qui sort cette année en conjonction avec le Jour de la Terre, les studios ont décidé de se rendre en Chine et de s'intéresser à trois familles d'animaux. On suit ainsi une mère panda, un singe doré et une mère léopard des neiges.

À savoir: il s'agit du septième film de cette série de documentaires animaliers, suivant une tradition démarrée par Walt Disney lui-même, ces productions ayant remporté huit Oscars à l'époque.

«The Promise»

Date de sortie: 21 avril

Réalisé par: Terry George («Hôtel Rwanda»)

Avec: Christian Bale, Oscar Isaac et Charlotte Le Bon

Drame historique se déroulant pendant les derniers jours de l'Empire ottoman en 1914, le long métrage suit le triangle amoureux formé d'un étudiant en médecine arménien, d'un journaliste américain et d'une jeune arménienne élevée en France.

À savoir: le tournage s'est déroulé à Malte, en Espagne et au Portugal.

«The Circle»

Date de sortie: 28 avril

Réalisé par: James Ponsoldt («The Spectacular Now»)

Avec: Emma Watson, Tom Hanks et John Boyega

Une jeune femme obtient un emploi de rêve dans l'une des compagnies les plus sollicitées de la Silicon Valley. Mais, en montant rapidement les échelons, elle réalise que la connectivité et le partage des données ont des conséquences qui pourraient se révéler catastrophiques.

À savoir: Bill Paxton incarne le père d'Emma Watson. Il s'agit ici du dernier rôle de l'acteur, décédé brutalement le 25 février dernier.

«Dalida»

Date de sortie: 28 avril

Réalisé par: Lisa Azuelos

Avec: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio et Jean-Paul Rouve

La vie de la chanteuse Dalida, de sa naissance au Caire en 1933 à son suicide en 1985.

À savoir: la première version du film faisait trois heures, une durée jugée bien trop longue par les producteurs. La version présentée en salle fait 2 h 04.

«Les gardiens de la galaxie vol. 2»

Date de sortie: 5 mai

Réalisé par: James Gunn («Les gardiens de la galaxie»)

Avec: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel et Bradley Cooper

Deux à trois mois après la fin de leurs aventures vues dans le premier volet, les gardiens de la galaxie s'envolent vers de nouvelles aventures, alors que Peter Quill en apprend un peu plus sur sa famille.

À savoir: James Gunn et Kevin Feige, le patron de Marvel, voulaient approcher David Bowie pour qu'il effectue une apparition dans le film. Son décès les en a empêchés.

«Le roi Arthur: La légende d'Excalibur»

Date de sortie: 12 mai

Réalisé par: Guy Ritchie («Des agents très spéciaux: Code U.N.C.L.E.»)

Avec: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou et Jude Law

Le jeune Arthur ne réalise qu'il est fils de roi que lorsqu'il parvient à retirer l'épée Excalibur de la pierre dans laquelle elle est emprisonnée. Après avoir fait la connaissance de Guenièvre, il devra apprendre à maîtriser le pouvoir de son arme et à assumer son destin.

À savoir: il s'agit du premier de six longs métrages prévus sur la légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde.

«Bon cop bad cop 2»

Date de sortie: 12 mai

Réalisé par: Alain DesRochers («Nitro Rush»)

Avec: Patrick Huard, Colm Feore, Marc Beaupré et Noam Jenkins

Huit ans après la rencontre mémorable entre Martin Ward et David Bouchard, les deux hommes, qui sont restés amis, affronteront un gang de voleurs de voitures. Et, comme d'habitude, ce ne sera pas de tout repos... d'autant que David travaille désormais sous les ordres de Martin!

À savoir: le premier volet de la comédie hilarante détient toujours, 11 ans plus tard, le record de revenus au box-office pour un film canadien puisqu'il a engrangé pas moins de 12 millions $.

«Alien: Covenant»

Date de sortie: 19 mai

Réalisé par: Ridley Scott («Alien»)

Avec: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup et Danny McBride

L'équipe du vaisseau Covenant - qui compte un androïde appelé Walter dans son équipage, similaire au David du vaisseau Prometheus - découvre une planète qui se révèle un paradis. Mais le danger les guette.

À savoir: il s'agit du deuxième volet d'une nouvelle trilogie amorcée par Ridley Scott avec «Prometheus» (2012).

N.B.: attention, certaines dates de sortie sont sujettes à changement sans préavis.