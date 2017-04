Joe Manganiello reprend le chemin des donjons

07-04-2017 | 10h02

Joe Manganiello est en pourparlers pour participer à l'adaptation de Donjons & Dragons à l'écran.

Le comédien est régulièrement apparu dans des univers surnaturels - de True Blood à Batman, puisqu'il jouera dans le prochain film consacré au justicier de Gotham City - mais il pourrait aussi réaliser l'un de ses plus vieux rêves en la matière.

Adepte du jeu de rôle légendaire Donjons & Dragons, il se bat actuellement pour pouvoir en porter une nouvelle adaptation à l'écran. Et avant même d'en acquérir les droits, il a commencé à écrire un scénario avec un ami.

«Mon plus gros projet, c'est Donjons & Dragons», a-t-il confié au podcast Happy Sad Confused de MTV.

«L'année dernière, avec un vieux pote de fac scénariste, on a écrit un synopsis et on est actuellement en discussions avec les partis concernés. Je suis allé voir Wizard of the Coast (NDLR: l'éditeur du jeu) pendant deux jours... On a parlé des directions que pourraient prendre un film ou une série télé, les produits, la synergie, tout ça», a-t-il poursuivi.

Si Joe Manganiello arrivait à concrétiser son rêve - facilité par une tendance actuelle très axée années 1980 - il produirait le film et jouerait aussi dedans. Et il veut s'assurer que le projet se baserait sur un scénario aussi solide que les effets spéciaux qu'il nécessiterait.

«Je crois que si un film parle de rapports humains et émotionnels, il attirera toujours le public, a-t-il ajouté. Si en plus vous rajoutez des dragons qui crachent du feu, je veux dire... Hey!»

En 2016, il était question que Warner développe un film autour de la légendaire licence qui a déjà donné lieu à un long métrage à la réputation plus que médiocre sorti en 2000.

Joe Manganiello n'aura donc aucun mal à faire mieux que ce que le cinéma avait déjà offert aux admirateurs du premier jeu de rôle de l'Histoire.