Christian Bale dans la peau de Dick Cheney?

06-04-2017 | 13h44

Selon Variety, Christian Bale serait pressenti pour incarner l'ancien vice-président des États-Unis sous George W. Bush, Dick Cheney. Si Bale devait avoir le rôle, il ferait à nouveau équipe avec Adam McKay, avec qui il a déjà travaillé sur le film The Big Short: Le casse du siècle, en 2015.

La carrière politique de Dick Cheney a commencé en 1969. Il a travaillé sous les administrations des présidents américains Richard Nixon, Gerald Ford et George H.W. Bush, avant de devenir le directeur général de Halliburton.

Il a été vice-président sous George W. Bush de 2001 à 2009, et a influé sur les décisions en matière de politique étrangère en lien avec la «Guerre contre le terrorisme» lancée par George Bush, dans la période suivant les attentats du 11 septembre 2001.

Outre Christian Bale, Adam McKay serait également en discussion avec Steve Carell dans le rôle du secrétaire à la défense Donald Rumsfeld, tandis qu'Amy Adams pourrait incarner la femme de Dick Cheney, Lynne Cheney.

Adam McKay réalisera le film avec Paramount à partir de son propre scénario. Il produira également avec ses partenaires Gary Sanchez, Will Ferrell et Kevin Messick, ainsi que Brad Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner à l'aide de la compagnie de production Plan B.

Ce film sera le deuxième à explorer l'administration Bush après qu'Oliver Stone eut réalisé en 2008 W: L'improbable président, avec Josh Brolin dans la peau de George W. Bush et Richard Dreyfuss en tant que Dick Cheney.

Christian Bale pourra prochainement être aperçu dans le western Hostiles, tandis que Steve Carell tourne actuellement le film Beautiful Boy avec Amazon Studios.

Amy Adams a joué dans plusieurs films à succès en 2016, dont L'arrivée du Québécois Denis Villeneuve et Animaux nocturnes. Elle fera prochainement la promotion de Justice League qui sortira le 17 novembre prochain.

Les producteurs espèrent commencer le tournage du film sur Dick Cheney au printemps, avec une sortie prévue fin 2018.