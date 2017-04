Le retour de Tit-Coq au grand écran

06-04-2017 | 11h39

L'héritage cinématographique de Gratien Gélinas se perpétue. Sorti il y a 65 ans, son film Tit-Coq sera à nouveau offert au grand écran, le 13 avril à 19 h, à la Cinémathèque québécoise.

Numérisée et restaurée par Éléphant: mémoire du cinéma québécois, la nouvelle version du long métrage écrit et réalisé par Gratien Gélinas sera projetée en présence de l'actrice Monique Miller et d'Anne-Marie Sicotte, petite-fille de la regrettée vedette comique.

Tourné en 1952, Tit-Coq s'intéresse au soldat canadien-français du même nom qui, à son retour de guerre, apprend que celle qu'il aime, Marie-Ange, a épousé un homme alors qu'elle avait promis de l'attendre.

La distribution du long métrage comprend également Amanda Alarie, Denise Pelletier, Fred Barry et Paul Dupuis.

Il est possible de se procurer des billets pour la projection de Tit-Coq à la Cinémathèque québécoise en ligne.

Avec Éléphant, Québecor souhaite numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l'ensemble des longs métrages de fiction du patrimoine cinématographique québécois.