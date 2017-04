Kirsten Dunst n'aime pas les scènes de sexe

06-04-2017 | 10h35

Kirsten Dunst travaille dans le cinéma depuis qu'elle a 7 ans et a dû tourner un certain nombre de scènes intimes.

Aujourd'hui âgée de 34 ans, l'actrice figure aux côtés de Colin Farrell dans une scène osée pour leur nouveau film, Les Proies.

Mais alors que beaucoup de femmes sauteraient sur l'occasion de pouvoir se rapprocher du beau gosse irlandais, Kirsten Dunst souhaitait seulement que cela se termine.

«Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, a confié l'actrice à E!News à propos du tournage de la scène. Honnêtement, je suis du genre: "Terminons ça aussi rapidement que possible... Je suis sur le sol et mes vêtements sont arrachés".»

L'un des avantages du film est qu'il est réalisé par Sofia Coppola. Cette dernière a eu une approche différente de celle des réalisateurs masculins au moment de tourner la scène, qui auraient, eux, voulu «la tourner sous tous les angles», d'après l'actrice.

«Au moins, Sofia est du genre: "Nous allons faire ça rapidement, nous allons juste la tourner ici, nous ferons trois prises et ce sera bon"», a poursuivi Kirsten Dunst.

Colin Farrell n'est pas non plus étranger à ces scènes osées. Toutefois, il a raconté à E!News qu'il essayait toujours de faire attention à ses partenaires de jeu quand il tourne une scène intime.

«C'est plus difficile pour les femmes, a-t-il expliqué. Et les femmes ont une histoire avec le cinéma. (...) Elles ont été plus exploitées sexuellement par des hommes que les hommes ne l'ont été, bien sûr. Alors, c'est dans ce genre de situation. Dans toutes les scènes d'amour que j'ai tournées au cours des années, on fait juste ce qu'il faut pour sa partenaire de danse... Je pense vraiment qu'une femme devrait diriger entièrement ces scènes, peu importe ce dont elle a besoin pour se sentir à l'aise, et avoir la liberté de faire le travail qu'elle doit accomplir », a-t-il conclu.