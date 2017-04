Jeunesse on tourne!: Stefano Fico, gagnant du mois de janvier

Patrick Delisle-Crevier 04-04-2017 | 00h30

Le septième art se mêle aux festivités du 375e anniversaire de Montréal. En effet, 12 courts-métrages de jeunes cinéastes de la relève, ayant comme trame de fond la ville, sont présentés, à raison d'un par mois, dans les salles de cinéma Cinéplex du Québec.

Les comédiens Antoine Olivier Pilon et Marianne Fortier ont fait partie du jury de ce concours, organisé en collaboration avec «7 Jours». Portrait du premier gagnant: Stefano Fico.

Stefano, quel souvenir gardes-tu de ce tournage?

Disons d'abord qu'il n'y a pas eu de période de tournage en tant que telle, puisque j'avais déjà fait plusieurs vidéos de la ville. J'ai donc simplement choisi celles que je voulais inclure dans le film et j'ai fait un montage à partir de cela. Je m'amuse à faire des clips de Montréal depuis 2011; j'ai un grand plaisir à filmer notre belle ville.

Quelles sont tes influences?

Étonnamment, ce sont surtout les dessins animés qui m'inspirent. J'aimerais d'ailleurs beaucoup en créer, un jour. J'aime aussi les oeuvres de certains cinéastes tels que Steven Spielberg, James Cameron et, plus près de nous, Xavier Dolan.

Quelle a été la principale difficulté dans ce projet?

Dans mon cas, à 24 heures de la remise, j'ai appris que je ne pouvais pas utiliser certaines images à cause d'un panneau pour lequel je n'avais pas obtenu l'autorisation de filmer. J'ai donc dû filmer une nouvelle scène et refaire le montage.

Qu'est-ce que tu as voulu exprimer dans ce film?

La beauté de Montréal, ses saisons, ses richesses multiculturelles... J'ai voulu montrer à quel point Montréal est une ville où il fait bon vivre, que c'est une ville ouverte et magnifique. J'aime voyager, j'aime des villes comme New York et Rome, mais, pour moi, il n'existe pas plus belle ville que Montréal.

Tu fais des films, mais tu n'étudies pas dans ce domaine. Pourquoi?

Parce que, pour moi, le cinéma est avant tout une passion. C'est un passe-temps; il n'est pas question pour moi d'en faire un métier, car j'étudie pour devenir graphiste. J'aime l'image sous toutes ses formes. Mais je vais continuer de faire des films durant mes temps libres.

Comment en es-tu venu à t'intéresser au cinéma?

C'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis tout petit. J'aime faire des courts-métrages. J'ai même enregistré quelques-uns de mes films sur pellicule. C'était une tout autre expérience, puisque mon film sur Montréal a été filmé uniquement avec un iPhone.

Secrets de tournage

«Villa Maria», le court-métrage de Stefano, présente différentes images de la ville que le jeune homme avait captées durant les derniers mois. Il a pigé à même ses archives personnelles pour créer un film représentant Montréal.