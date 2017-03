Une nouvelle bande-annonce pour Valérian

29-03-2017 | 13h45

Le film de Luc Besson, prévu en juillet dans les salles obscures, s'éclaire à nouveau à l'aide d'une deuxième bande-annonce dévoilée à Las Vegas à l'occasion du CinemaCon. Mélangeant scènes inédites et séquences déjà présentes dans la première bande-annonce, la nouvelle vidéo en dit plus sur l'intrigue.

Après une première vidéo de 90 secondes mise en ligne en novembre dernier et une affiche qui a fait surface la semaine dernière, Valérian et la cité des mille planètes en dévoile davantage. Reprenant quelques scènes du précédent aperçu et la bande-son, toujours assurée par Because des Beatles, la vidéo met en avant Alpha, cité verticale peuplée par des milliers d'espèces différentes qui n'est pas sans rappeler Le Cinquième élément.

Ce n'est pas un hasard si le film de science-fiction rappelle une précédente réalisation de Luc Besson sortie en 1997. À l'époque, le réalisateur français s'était déjà inspiré, du moins visuellement, de l'univers de la bande-dessinée de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, qui a bercé son enfance. Pour Valérian, il s'est plus particulièrement basé sur le sixième tome, L'Ambassadeur des ombres, paru en 1975.

Cette adaptation, le réalisateur de Léon y travaille depuis maintenant dix ans. En 2009, après avoir découvert Avatar de James Cameron, Luc Besson décide de reprendre intégralement son scénario, pourtant prêt. Résultat, son blockbuster devient la plus grosse production européenne avec un budget de 180M€.

Valérian et la cité des mille planètes s'intéresse à deux experts spatio-temporels terriens, Valérian et Laureline, envoyés sur la station orbitale Alpha afin de restaurer la paix dans cette mégalopole qui accueille plusieurs milliers d'espèces différentes mais qui est menacée par une force maléfique.

Dane DeHaan (Cure de bien-être) et Cara Delevingne (L'Escadron suicide) tiendront les rôles principaux de cette épopée intergalactique, accompagnés par Clive Owen, Ethan Hawke, John Goodman et Rihanna.

Le blockbuster de Luc Besson sortira le 21 juillet 2017 dans les salles québécoises.