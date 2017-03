Ce qu'on sait du tournage de La Bolduc jusqu'à maintenant

29-03-2017 | 11h43

Le tournage du film racontant l'histoire de Mary Travers, dite La Bolduc, bat son plein. Puisque le long métrage historique doit prendre l'affiche en 2018, on n'en sait pas encore beaucoup sur les détails entourant la production.

Toutefois, les comédiennes Debbie Lynch-White et Bianca Gervais ont laissé filer quelques (petits) indices sur leurs comptes Instagram et Facebook au cours des derniers jours. Voici un tour d'horizon des quelques informations (importantes ou non) sur La Bolduc.

On en est au 10e jour de tournage

La production du film réalisé par François Bouvier a commencé le 15 mars dernier. Il se poursuivra jusqu'au 24 avril. Les scènes sont tournées à Montréal et dans les environs. Selon Radio-Canada, son budget est de 5,7 millions de dollars.

Debbie Lynch-White a auditionné pour son rôle... il y a deux ans!

L'audition pour interpréter la célèbre chansonnière québécoise a eu lieu il y a déjà deux ans. Debbie Lynch-White a souligné ce fait sur Facebook lors du premier jour de tournage du film. Elle a également dû se lever aux aurores en pleine tempête pour se rendre au travail. Heureusement, le tout s'est fait dans la joie et la bonne humeur!

Une scène en février 1929 pour Bianca Gervais

Bianca Gervais, qui interprète Juliette Newton, a partagé une photo d'une partie de son visage en gros plan. «Bolduc jour 9. Matin d'époque 1929», a-t-elle écrit en légende. On aperçoit que ses cheveux sont coiffés en boudins et qu'elle porte un chapeau à la mode de cette époque.

Bolduc jour 9 Matin d'époque, février 1929 Une publication partagée par Bianca Gervais (@biancagervais) le 28 Mars 2017 à 7h48 PDT

Il fait froid en souliers des années 1900

Les souliers du début du 20e siècle ne seraient pas à l'épreuve du froid. Une autre photo de Bianca Gervais, prise au 7e jour du tournage, indique qu'il «fait frette en ti-souliers de 1900».

Bolduc jour 7. Fait frette en ti-souliers de 1900. Une publication partagée par Bianca Gervais (@biancagervais) le 26 Mars 2017 à 8h59 PDT

Elles ont changé de couleur de cheveux

Debbie Lynch-White est passée du blond au brun. Bianca Gervais a fait enlever ses mèches blondes. Bref, les comédiennes n'ont pas hésité à changer leur couleur de cheveux pour interpréter leur personnage.

Face de pense bonne pour montrer que les brunes ne sont pas des prunes. De blonde à brune pour un nouveau rôle 🍾🍾 Merci les @les_garcons_coiffeurs et @kerastase_official vous rockez. Une publication partagée par Bianca Gervais (@biancagervais) le 11 Mars 2017 à 8h36 PST

Avant et après!!! All in pour La Bolduc! Je reviens blonde dans un mois et demi! #labolduc #movie 🎼 Une publication partagée par Debbielynchwhite (@debbielynchwhite) le 3 Mars 2017 à 11h53 PST

Debbie Lynch-White a perdu beaucoup de poids

Ça fait déjà quelques semaines qu'on sait que la tête d'affiche du long métrage a dû transformer son corps pour le rôle. En février, la comédienne annonçait avoir perdu 40 lb et qu'elle avait presque atteint son objectif.

Bianca Gervais a dû descendre un escalier louche

La comédienne de 31 ans a tourné une scène dans un escalier en bois qui semble vraiment vieux.

Bolduc. Jour 6. Une publication partagée par Bianca Gervais (@biancagervais) le 23 Mars 2017 à 13h45 PDT

Mary Travers occupe toutes les pensées de Debbie Lynch-White

Debbie Lynch-White s'investit à fond pour ce rôle. Outre les cheveux et sa perte de poids, ses pensées sont également toutes occupées par son personnage de La Bolduc depuis déjà quelques semaines. «Elle occupe toutes mes journées et toutes mes pensées en ce moment pis ça me rend ben ben heureuse!!», a écrit la vedette d'Unité 9 en légende d'une photo au tout début du tournage.