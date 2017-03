Un film inspiré de la vie de Pharrell Williams

28-03-2017 | 11h33

La Fox serait en train de développer une comédie musicale, "Atlantis", inspirée de l'enfance du chanteur Pharrell Williams, selon Variety.

Le chanteur s'occuperait de la production de ce projet dirigé par le metteur en scène, spécialiste du genre à Broadway, Michael Mayer. Le film serait donc inspiré de la jeunesse de Pharrell Williams à Virginia Beach (Etats-Unis), le scénario étant l'oeuvre de Martin Hynes («Toy Story 4»).

Pharrell Williams cumule les récompenses, dont 10 Grammy Awards, et est l'auteur et l'interprète de l'un des plus grands tubes de ces dernières années, «Happy». Il a déjà investi l'univers du cinéma, en coproduisant notamment «Les Figures de l'ombre» de Theodore Melfi, tout juste sorti en France et pour lequel il a également composé la musique.