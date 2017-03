Amy Schumer renonce au film Barbie

Avec Splash News 27-03-2017 | 13h12

Amy Schumer ne sera finalement pas la vedette du long métrage portant sur la poupée Barbie.

L'humoriste et actrice a dû se retirer du projet de Sony Pictures en raison de conflits d'horaire, a rapporté Variety.

«Malheureusement, je ne pourrais pas participer à Babie à cause de conflits d'horaire, a-t-elle indiqué dans un communiqué envoyé au magazine américain. Le film a tellement de potentiel et Sony et Mattel ont été de bons partenaires. Je suis déçue, mais je vais regarder vers l'avant pour voir Barbie au grand écran.»

Selon Variety, Amy Schumer a trop d'obligations professionnelles à la fin juin, moment durant lequel Sony Pictures prévoyait commencer le tournage de Barbie. L'adaptation doit arriver au cinéma en juin 2018.

La nouvelle tête d'affiche de cette production en prises de vue réelles n'a pas encore été annoncée.

La star de 35 ans était pourtant très fière de faire partie de l'équipe de Barbie. Elle avait même répondu à ses détracteurs qui critiquaient le fait qu'elle incarnera la célèbre poupée en raison de son poids. L'humoriste a répliqué en disant qu'elle était très à l'aise avec son corps et son image.

En attendant, on pourra voir Amy Schumer au grand écran dans le film Larguées avec Goldie Hawn dès le 12 mai.