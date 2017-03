Voici plusieurs nouvelles infos sur le film consacré à Han Solo

27-03-2017 | 11h05

C'est par la voix de son PDG, Bob Iger, que Disney a révélé quelques indices intéressants sur le dérivé de Star Wars dédié à Han Solo. Actuellement en tournage, le film proposera de suivre la jeunesse du contrebandier pendant six ans, de 18 à 24 ans.

Personnage incontournable de la saga Star Wars, Han Solo va prochainement avoir son propre film, qui explorera ses jeunes années, avant qu'il ne rencontre Luck Skywalker et sa jumelle Leia et qu'il rejoigne l'Alliance rebelle, avant ses apparitions dans les volets IV, V, VI et VII, sortis entre 1977 et 2015.

Cet épisode mettra en images des anecdotes et histoires évoquées dans les précédents films de la franchise, donc déjà connues des fans. Il reviendra par exemple sur sa rencontre avec Chewbacca, un wookie esclave qu'il a sauvé en désertant l'armée impériale ou comment ce pilote émérite a gagné son célèbre Faucon Millenium à la suite d'un pari avec son vieil ami Lando Calrissian.

Mais parmi les informations révélées par Bob Iger, se cache une révélation plus intrigante. Selon le PDG de Disney, les spectateurs apprendront comment ce cow-boy de l'espace a reçu le nom de Han Solo. S'agit-il en réalité d'un surnom? Et si oui, a-t-il une signification particulière dans la mythologie Star Wars?

Pour le découvrir, il faudra patienter jusqu'au 23 mai 2018, date à laquelle le film sortira sur les écrans français (le 25 mai aux États-Unis). C'est Alden Ehrenreich qui reprendra le rôle du charismatique et charmeur flibustier, immortalisé par Harrison Ford dans les épisodes précédents. Donald Glover incarnera Lando Calrissian, campé dans les épisodes V et VI par Billy Dee Williams. Woody Harrelson interprété quant à lui un certain Beckett, le mentor de Han Solo. Emilia Clarke, Thandie Newton et Michael Kenneth Williams sont également attendus au casting.

Les fans de Star Wars pourront patienter avec la sortie en décembre prochain du très attendu VIIIe volet de la saga, Les Derniers Jedi, qui suivra directement Le Réveil de la force sorti en décembre 2015. Les personnages de Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac), Luke Skywalker (Mark Hamill), Kylo Ren (Adam Driver) seront de retour dans ce film qui marquera la dernière apparition de Carrie Fisher dans la peau de la princesse Leia. Benicio del Toro et Laura Dern s'ajouteront à la distribution.