Mariah Carey: un film sur All I Want For Christmas Is You

22-03-2017 | 09h16

La chanteuse Mariah Carey vient d'annoncer ce mardi sur ses comptes Twitter et Instagram que sa chanson All I Want For Christmas Is You allait donner lieu à un film, réalisé par la diva elle-même.

Mariah Carey explique: «Je suis ravie de pouvoir raconter l'histoire de ma chanson de Noël préférée à de nouvelles générations et a des familles grâce à mon prochain film d'animation».

My song is becoming a movie! You’re the first to hear about this exciting news! Follow @AllIWantMovie for more updates. #AllIWantMovie pic.twitter.com/vb1j75eGZk — Mariah Carey (@MariahCarey) 21 mars 2017

Pour cette annonce sur les réseaux sociaux, la diva, vêtue d'un pyjama rouge à carreaux, est mise en scène, allongée sur un canapé dans un décor de Noël, avec un petit chien à ses côtés.

Le film est actuellement produit par Universal Studio et sortira en Blu-ray et en DVD pour les fêtes de fin d'année.

Le titre All I Want For Christmas Is You est tiré de l'album Merry Christmas, l'opus de Noël le plus vendu de l'histoire, avec 14 millions d'exemplaires vendus l'année de sa sortie en 1994.