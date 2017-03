La Matrice bientôt de retour au cinéma?

15-03-2017 | 15h08

Le studio Warner Bros. envisagerait de relancer la célèbre saga de science-fiction La Matrice des Wachowski, selon The Hollywood Reporter et Deadline.

Près de vingt ans après la sortie du premier volet, la saga pourrait revenir au grand écran. Warner Bros aurait engagé un scénariste, Zak Penn, chargé de trouver un moyen de relancer La Matrice. Ce dernier, spécialiste de la science-fiction et des super-héros, a signé plusieurs épisodes de X-Men, L'Incroyable Hulk, la série Alphas et Ready Player One, film que Steven Spielberg sortira l'année prochaine.

À ce stade de réflexion, le studio n'aurait pas encore impliqué les réalisateurs de la trilogie, les Wachowski. Pourtant, Keanu Reeves, star de La Matrice, a récemment annoncé lors de la promotion de son film John Wick 2 qu'il ne reprendrait son rôle de Neo qu'à la condition que les Wachowski soient derrière le projet.

Pour le moment, aucun réalisateur n'est relié au projet et seul le nom de l'acteur Michael B. Jordan (Creed : L'Héritage de Rocky Balboa) circulerait.

Warner Bros aurait eu l'idée de relancer la saga devenue une référence en matière de science-fiction en voyant ce que Disney avait fait avec la franchise Star Wars et ses dérivés.