Prix Écrans canadiens: Juste la fin du monde domine

Isabelle Hontebeyrie 13-03-2017 | 08h39

Le film Juste la fin du monde de Xavier Dolan a remporté six prix dont celui du meilleur film et de la meilleure réalisation, dimanche, lors de la cérémonie des prix Écrans canadiens, animée avec un humour bon enfant par Howie Mandel à Toronto.

Surnommés les Oscars canadiens, les prix Écrans canadiens ont couronné Juste la fin du monde. En plus du meilleur fil, le long métrage a reçu des prix pour ses images, ses maquillages, son adaptation. Vincent Cassel a également été récompensé pour son interprétation dans un rôle de soutien. Le cinéaste québécois, actuellement en tournage à Prague, a souligné via le producteur Sylvain Corbeil, avoir voulu «rendre hommage au pouvoir des mots».

10 secondes de liberté de Stephen Hopkins, sur l'histoire du coureur olympique Jesse Owens, a obtenu quatre prix. Weirdos et Pour l'amour de la musique ont reçu deux statuettes, Un ours et deux amants de Kim Nguyen et Nelly d'Anne Émond en ont obtenu une.

Les productions québécoises Blind Vaysha (meilleur court métrage d'animation), Mutants (meilleur court métrage dramatique) et I Am the Blues (meilleur long métrage documentaire) ont également été récompensées.

Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, Karine Vanasse, Jason Priestley, Eugene Levy et Rick Mercer sont quelques-uns des présentateurs qui sont montés sur scène. George Stroumboulopoulos a rendu hommage au réalisateur Rob Stewart, décédé en mer plus tôt cette année.

Christopher Plummer a reçu le Prix pour l'ensemble de sa carrière des mains d'Atom Egoyan. Le Fan's Choice Award a, quant à lui, été attribué à Natasha Negovanlis. Le prix Écran d'or Cineplex 2016 pour un long métrage a été remis, lors de l'avant-gala, à Les 3 P'tits Cochons 2 de Jean-François Pouliot, pour avoir engrangé 2,88 millions $ à travers le Canada. Et la comédienne Tantoo Cardinal a reçu le Prix Earle Grey pour l'ensemble de son oeuvre.

Par ailleurs, Juste pour rire a obtenu le Prix Icône de l'Académie remis par l'humoriste Dave Chappelle à Gilbert Rozon et Bruce Hills qui ont partagé leurs souvenirs de la création de ce festival de renommée internationale.



Prix de la télévision anglophone

Cette soirée récompensait aussi la télévision anglophone (le volet français faisant l'objet d'un autre gala, celui des Gémeaux).

Tatiana Maslany a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans le film The Other Half avant de remporter une statuette pour ses multiples performances dans la populaire série télé Orphan Black, également sacrée meilleure série dramatique. Toujours du côté des productions télévisuelles, Adrian Holmes a été récompensé pour sa prestation dans la version anglaise de la dramatique 19-2.