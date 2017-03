Louis-José Houde: entre tournage et rodage

Patrick Delisle-Crevier, Agence QMI 11-03-2017 | 04h00

L'humoriste est la vedette du film Ça sent la coupe, qui vient tout juste de sortir en salle. On s'est entretenu avec lui à propos de ce rôle, qui nous permet de découvrir une facette plus sensible de sa personnalité.

Louis-José, pourquoi as-tu accepté le rôle de Max dans Ça sent la coupe?

C'était un fit naturel pour moi, je trouvais que mon humour et celui de Max se ressemblaient. Le plus drôle, c'est que, un jour, on m'a offert le livre Ça sent la coupe, de l'auteur Matthieu Simard, et je l'ai vraiment adoré pour différentes raisons. Je m'identifiais beaucoup au personnage de Max. Donc, quand j'ai su qu'il était possible qu'on fasse une adaptation cinématographique de ce roman, j'ai dit à mon agent que je voulais auditionner pour le rôle.

Ton rapport au hockey est-il aussi intense que celui de ton personnage?

Je dirais qu'il a été assez intense à une certaine époque, mais qu'il est plus équilibré aujourd'hui. Cela dit, c'est certain que je manque rarement une partie quand je ne suis pas sur scène. D'un autre côté, j'avoue que je suis un peu nostalgique des belles années des Canadiens de Montréal, quand j'étais plus jeune.

Est-ce que c'est important pour toi que ta blonde aime le hockey?

Ce n'est pas un prérequis. Ma blonde actuelle (Magalie Lépine-Blondeau) n'aimait pas tant que ça le hockey, mais je l'ai initiée peu à peu. Elle a rejoint le côté sombre de la Force, mais elle n'est pas encore une pro en la matière!

Outre la sortie du film, qu'est-ce qui occupe ton temps en ce moment?

Je prépare mon prochain spectacle, qui aura pour titre «Préfère novembre. J'ai choisi ce titre, car novembre est mon mois préféré. C'est le début du grand cocooning: tout est calme et gris, et j'aime ça. Pour moi, ce mois mal aimé représente le calme et le temps pour lire, pour écouter de la musique. Je suis actuellement en rodage; j'aimerais le présenter à partir du mois de juin.