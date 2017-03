Éléphant: une nouvelle vie pour Being at Home with Claude

08-03-2017 | 14h16

Roy Dupuis effectuera un bond de 25 ans en arrière pour la projection du drame Being at Home with Claude, le 15 mars prochain, à la Cinémathèque québécoise.

La vedette du film, l'acteur Jacques Godin et le réalisateur Jean Beaudin s'entretiendront avec les cinéphiles à la suite de la présentation sur grand écran de la version restaurée par Éléphant de l'œuvre de 1992.

Dans cette adaptation de la pièce de théâtre du même titre écrite par René-Daniel Dubois, Roy Dupuis prête ses traits à Yves, un prostitué qui tue un de ses amants, un soir d'été à Montréal, avant de se livrer à la police. L'inspecteur joué par Jacques Godin tente de reconstituer les événements.

Acclamé par la critique, le long métrage Being at Home with Claude a reçu neuf nominations pour la 13e édition des prix Génie qui s'est tenue en 1992.

Les billets pour assister à cette unique représentation sont en vente en ligne.

Initiative de Québecor, Éléphant: mémoire du cinéma québécois a permis, en 10 ans, la restauration de 225 films.