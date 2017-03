Voyez le nouveau look de Debbie Lynch-White pour La Bolduc

06-03-2017 | 09h23

Debbie Lynch-White fait tout pour ressembler au personnage de La Bolduc qu'elle interprétera au grand écran.

Il y a un mois, la comédienne annonçait avoir perdu 40 livres dans le cadre de sa transformation pour ce rôle. Et voilà qu'en fin de semaine, elle a partagé une photo d'elle avec sa nouvelle couleur de cheveux pour ressembler encore plus à la populaire chansonnière québécoise.

«Avant et après!!! All in pour La Bolduc! Je reviens blonde dans un mois et demi!», a écrit l'interprète de Nancy Prévost dans Unité 9.

Avant et après!!! All in pour La Bolduc! Je reviens blonde dans un mois et demi! #labolduc #movie 🎼

Le tournage de La Bolduc, réalisé par François Bouvier, a commencé il y a quelques semaines. Outre Debbie Lynch-White dans le rôle principal de Mary Rose Anna Travers, on n'en sait pas plus sur la distribution du film. La date de sortie du long métrage n'a pas encore été annoncée.