Hugh Jackman incarne une dernière fois Wolverine

05-03-2017 | 15h31

Après huit films en 17 ans, Hugh Jackman incarne une dernière fois son personnage mutant poilu et griffu Wolverine dans Logan, dernier opus de la saga des X-Men sorti vendredi aux États-Unis.

Jackman avait expressément demandé que, s'il se glissait une dernière fois dans la peau velue de Wolverine, il faudrait que le film soit plus noir.

«Hugh et moi ne voulions le faire que si ça pouvait être différent» des précédents opus de la saga, a expliqué le réalisateur James Mangold lors d'une présentation à la presse des films 2017 du studio 20th Century Fox.

Logan se déroule plus de 50 ans après X-Men: Days of Future Past (2014), et l'on y voit le personnage Logan --alias Wolverine dans son état mutant-- vieillir et devenir vulnérable.

Portant une barbe poivre et sel broussailleuse, il passe son temps à s'enivrer près de la frontière mexicaine, allant acheter des drogues au marché noir pour soigner le professeur X mourant, incarné pour la dernière fois par l'acteur britannique Patrick Stewart.

Logan est sorti brutalement de sa torpeur lorsqu'une femme mystérieuse le supplie de protéger une jeune fille, la stupéfiante Dafne Keen, anglo-espagnole de 11 ans, dans son premier rôle de cinéma. Elle est dotée de pouvoirs semblables aux siens et poursuivie par des forces obscures.

La star australienne a incarné pour la première fois Wolverine en 2000 dans X-Men, son premier rôle à Hollywood, une performance qui a été l'étincelle d'une nouvelle ère de films de super-héros qui n'a pas connu de répit depuis. La saga des X-Men a généré 4,4 milliards de recettes au box-office.

Humanité de Wolverine

Le réalisateur Bryan Singer pensait à l'origine engager une star pour le rôle: Edward Norton, Russell Crowe ou Keanu Reeves entre autres, mais il n'y est pas parvenu et il s'est tourné à la dernière minute vers Jackman, alors quasi inconnu.

Il a depuis joué également dans X-Men 2, X-Men: l'affrontement final, Le commencement et X-Men: Apocalypse.

Si les différents opus ont reçu pour certains des éloges, d'autres des critiques acerbes, l'acteur de 48 ans a été unanimement loué pour avoir trouvé l'humanité du personnage sous son apparence plutôt brute.

Davantage un road-movie où l'hémoglobine est assez présente qu'un film de super-héros traditionnel, Logan est déconseillé aux moins de 13 ans et aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis, en raison d'une violence crue dès les premières images.

Les prévisions misaient sur des recettes de 65 millions de dollars pour son premier week-end en Amérique du Nord et de 170 millions dans le monde. Selon la société spécialisée Exhibitor Relations, Logan a engrangé 85,3 millions de dollars aux États-Unis et au Canada.

Filmé dans la canicule de l'été en Louisiane et au Nouveau Mexique, Logan a été influencé par le western L'homme des vallées perdues (1953), où un cowboy fatigué replonge malgré lui dans la violence après avoir tenté de mener une vie de famille rangée.

«C'est un film sur des personnages de bande-dessinées mais les westerns étaient faits pour les adultes, les films de gangsters étaient faits pour les adultes», a dit James Mangold, 53 ans.

Jackman, un interprète caméléon lauréat d'un Golden Globe et de deux Tony Awards (prix du théâtre) aussi à l'aise dans les comédies musicales que dans les grosses productions hollywoodiennes, a dit clairement que ce serait son dernier Wolverine.

«C'est un combattant. Il est rodé comme une arme. Mais (...) il y a un coût à la violence», a dit Jackman a des journalistes lors d'une projection à New York la semaine dernière.

«Le film a quelque chose à dire là-dessus et je pense aussi que nous avons exploré ce personnage en profondeur, pour dire vraiment qui il est», conclut-il.