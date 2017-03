Viola Davis, gâtée par le succès

04-03-2017 | 13h20

Viola Davis se trouve très chanceuse de la tournure qu'a pris sa vie, alors qu'elle vient d'un milieu très populaire. L'actrice de 51 ans a décroché son premier Oscar du meilleur second rôle féminin pour sa prestation dans Fences.

Elle a beaucoup parlé de sa jeunesse difficile et a révélé qu'elle vivait dans un appartement «condamné et infesté par les rats» avec sa famille, quand elle était enfant. Bien des années après, la star hollywoodienne essaie encore de comprendre comment tout cela a changé.

«J'étais pauvre, au point que j'ai tout de suite su que j'avais moins que tous ceux qui m'entouraient, assure-t-elle dans le magazine People. On n'avait rien... Je n'arrive pas à croire à ma vie. Je ne peux pas. Je suis tellement chanceuse.»

Viola Davis était nommée pour la troisième fois aux Oscars dimanche 26 février, et elle a enfin décroché la statuette. C'est la première actrice noire à recevoir trois nominations de la part de l'Académie. Elle avait déjà été remarquée pour La Couleur des sentiments en 2011, et Doute, en 2008.

Évoquant ce qui lui a donné envie de faire ce métier, Viola Davis se souvient d'avoir vu l'actrice Cicely Tyson dans The Autobiography of Miss Jane Pittman, en 1974, et avoir été marquée.

«Jusqu'alors, je n'avais jamais assisté à une manifestation visuelle de ce à quoi j'aspirais, partage-t-elle. Elle m'a aidée à avoir une volonté très précise de la manière dont j'allais ramper, marcher puis courir dans cet environnement.»

La star était bien loin d'imaginer qu'elle jouerait avec la comédienne dans La Couleur des sentiments et dans sa série à succès, How to Get Away with Murder, où elle joue l'avocate de la défense réputée Annalise Keating.

Viola Davis a aussi parlé de sa vie privée qu'elle partage avec l'acteur Julius Tennon, son époux depuis 13 ans, et leur fille Genesis, qu'ils ont adoptée à la naissance. Elle assure que ce qui la rend la plus heureuse, c'est de jouer avec elle, dans un centre commercial ou dans la a chaîne de restauration, Chuck E. Cheese.