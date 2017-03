Des personnalités politiques à la première du film Yes

03-03-2017 | 22h06

L'identité québécoise et le rêve d'indépendance contenu dans le film Yes ont interpellé bon nombre de personnalités liées au monde politique et de vedettes québécoises, vendredi soir à Montréal.

Plusieurs visages bien connus ont été aperçus à la première mondiale du long métrage documentaire de Félix Rose et Eric Piccoli à propos du référendum écossais, projeté au cinéma Quartier latin.

Le «road movie» mélangeant l'art contemporain et la politique, qui lie le Québec à l'Europe, fait partie de la programmation des Rendez-vous du cinéma québécois.

Il suit Simon Beaudry, un artiste visuel qui crée des œuvres excentriques et rencontre Samuel Bergeron, étudiant à Glasgow, en 2014, alors que l'Écosse est sur le point de choisir le chemin à emprunter pour son avenir.

Il y a trois ans, Pierre Karl Péladeau, alors député péquiste de Saint-Jérôme, se trouvait d'ailleurs sur place pour assister au référendum. Gilles Duceppe s'était aussi intéressé de près au modèle indépendantiste écossais.

Le film Yes prendra l'affiche à Montréal et Québec le 10 mars.