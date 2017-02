Oscars: la société responsable du décompte des votes s'excuse

27-02-2017 | 13h56

Les Oscars 2017 resteront dans les annales notamment pour une gaffe de taille.

Dimanche soir, Warren Beatty et Faye Dunaway étaient en charge de remettre le trophée du meilleur film, sauf que dans leur enveloppe se trouvaient les résultats du prix de la meilleure actrice, revenant à Emma Stone pour Pour l'amour d'Hollywood. C'est donc le film de Damien Chazelle qu'ils ont annoncé comme le grand gagnant. Alors que les producteurs montaient sur scène pour les traditionnels remerciements, Jordan Horowitz est intervenu pour rectifier l'erreur, l'Oscar du meilleur film revenait en réalité à Moonlight.

Très embarrassé par cette affaire PricewaterhouseCoopers, la société en charge du décompte des voix et de l'émission des enveloppes des Oscars depuis 80 ans, a publié un communiqué pour s'excuser. «Nous nous excusons sincèrement auprès de Moonlight, Pour l'amour d'Hollywood, Warren Beatty, Faye Dunaway et les spectateurs des Oscars pour l'erreur qui a été commise lors de l'annonce de la récompense du meilleur film... On a donné la mauvaise enveloppe aux présentateurs et l'erreur a été immédiatement réparée. Nous étudions en ce moment comment cela a pu se produire, et nous le regrettons profondément, peut-on lire. Nous sommes reconnaissant de la grâce avec laquelle les nommés, l'Académie, ABC et Jimmy Kimmel (le présentateur) ont géré la situation.»

Au cours de la soirée, Martha Ruiz et Brian Cullinan, en charge du décompte des voix avaient posé sur le tapis rouge avec les mallettes contenant les noms des gagnants de la soirée. Pour chaque catégorie, deux jeux d'enveloppes sont imprimés.

Sur scène, après sa gaffe, Warren Beatty a immédiatement tenu à clarifier ce qu'il venait de se passer. «J'ai ouvert l'enveloppe et ça disait, Emma Stone, La La Land. C'est pour ça que j'ai regardé longuement Faye et toi Jimmy. Je n'essayais pas de faire une blague. Merci. Le meilleur film, c'est Moonlight», a-t-il déclaré. Dans les coulisses, Emma Stone a fait les éloges de Moonlight, un film qu'elle a beaucoup aimé.