George Clooney dédie son César à sa femme

25-02-2017 | 13h00

George Clooney a rendu hommage à sa femme sur la scène des Césars en recevant son César d'Honneur. Présenté comme «le comédien le plus charismatique de sa génération» lors de la cérémonie qui se déroulait hier soir à la Salle Pleyel, à Paris, la star de Ocean's Eleven était accompagné d'Amal Clooney, qui attend actuellement des jumeaux.

Après la diffusion d'un montage de certains de ces meilleurs moments à l'écran, c'est Jean Dujardin - qu'il avait dirigé dans son film Monuments Men - qui est venu lui remettre sa statuette.

Après s'être excusé pour son horrible accent, George Clooney a ensuite demandé à son complice de traduire son discours. Une liste de remerciements que Jean Dujardin s'est empressé de détourner pour transformer ses mots en manifeste politique.

«Donald Trump est un danger pour le monde», a-t-il lancé, finalement relayé par le comédien américain. «Alors même que nous nous tenons présents dans cette salle, le monde est en train de connaître des transformations manifestes, et pas forcément les meilleures, a-t-il déclaré. En tant que citoyens du monde, nous allons devoir redoubler d'efforts pour empêcher la haine de prendre le dessus.»

À la fin d'un ping pong humoristique avec Jean Dujardin, George Clooney a tout de même terminé sur une note plus légère en évoquant les mois difficiles qui l'attendaient, sur un plan plus personnelle. «À ma femme, Amal, il n'y a pas un jour qui passe où je ne sois pas fier d'être ton mari, a-t-il lancé à sa femme. Et les années à venir m'enchantent. Mais surtout les mois à venir. Je t'adore.»

Les Césars ont permis à George et Amal Clooney de se montrer ensemble en public pour la première fois depuis l'annonce de la grossesse de l'avocate internationale ce mois-ci.