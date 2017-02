Le Fonds Québecor finance quatre autres films

23-02-2017 | 14h37

La Bolduc, La course des tuques, 1991 et Innocent sont les quatre longs métrages québécois qui se partageront la nouvelle enveloppe de près d'un million $ octroyée au cinéma d'ici par le Fonds Québecor.

Cette aide financière de 946 000 $ s'inscrit dans le cadre de la 13e ronde de financement de son programme d'aide à la production événementielle et cinématographique (PAPEC). Les œuvres choisies ont été soumises au plus tard le 31 janvier dernier.

Genres variés

1991 est le volet final de la trilogie nostalgique amorcée par Ricardo Trogi avec 1981. La Bolduc raconte la vie de Mary Rose Anna Travers (incarnée par Debbie Lynch-White), chansonnière à qui on doit plusieurs succès, dont La Bastringue.

La course des tuques est la suite en animation de La guerre des tuques 3D, plus lucratif film québécois au box-office en 2015. Innoncent est un film d'enquête porté par Emmanuel Bilodeau qui passe d'homme doux et généreux à prisonnier.

Uniquement pour des projets cinématographiques et événementiels, le Fonds Québecor a consenti une aide de plus de 10 millions $ depuis le lancement du PAPEC en septembre 2010. Au total, 54 films et 13 événements ont profité d'un soutien financier.