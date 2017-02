Docteur Strange : construire le plus étrange des univers

Isabelle Hontebeyrie 26-02-2017 | 04h00

Charles Wood, chef décorateur pour Docteur Strange, n'est pas un fanatique des superhéros, pas plus qu'il n'apprécie particulièrement la 3D sur grand écran. Mais comment ce Britannique qui a travaillé sur Un boulot à l'italienne a-t-il inventé le magnifique univers de cette superproduction de Marvel?

Lorsque Charles Wood s'est joint à l'équipe, le réalisateur Scott Derrickson avait déjà effectué une bonne partie du défrichage. «Il connaissait très bien les "comics" et avait pas mal d'idées lorsque je suis arrivé sur le plateau. L'imagerie visuelle à l'intérieur des bandes dessinées nous intéressait particulièrement pour les scènes plus trippantes, celles qui se déroulent dans des univers parallèles», a-t-il expliqué lors d'une entrevue téléphonique.

Car Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), un neurochirurgien new-yorkais, perd l'usage de ses mains suite à un accident de voiture. Il se met en quête de l'Ancien (Tilda Swinton), un être censé pouvoir le guérir, mais qui lui montre les pouvoirs psychiques qu'il possède. Strange devient alors capable d'accéder à des univers étranges. Le personnage, créé en 1963 par le dessinateur Steve Ditko et l'auteur Stan Lee, a immédiatement été considéré comme un précurseur du mouvement hippie, tant les dessins étaient psychédéliques.

«Quand Scott m'a montré des dessins de Dikto, je me suis immédiatement demandé comment nous allions pouvoir traduire cela à l'écran. Les "comics" n'ont été que le point de départ de notre recherche visuelle, nous savions que nous allions nous en détacher. L'une des grandes influences a été Katmandou, au Népal, où je ne pensais jamais que nous irions, mais dans laquelle Marvel nous a envoyés. C'est l'un des lieux les plus beaux que j'ai vu de toute ma vie et la ville a grandement déteint sur l'ensemble de la production, ne serait-ce que parce que c'est une ville culturellement extrêmement riche.»



Toujours plus loin

Compte tenu du nombre de décors et d'accessoires différents à créer pour Docteur Strange, Charles Wood n'a pas eu une seule influence artistique, mais a plutôt offert une palette visuelle au réalisateur.

«Nos recherches n'ont pas été spécifiques, nous avons étudié quantité de documents visuels afin de mettre sur pied un document de référence conceptuel qui incluait des choses aussi diverses qu'une photo tirée d'un magazine, le cliché d'un rayon de soleil sur l'eau, un grain de sable... Ce que j'essaye de vous dire, au fond, c'est que le langage visuel d'un film comme Docteur Strange se manifeste dans absolument tout ce qu'on voit à l'écran.»

«Je ne suis pas un grand fan des superhéros. Mais ces films sont des défis passionnants et incroyablement difficiles. Je n'ai pas pris part au projet en me sentant particulièrement à l'aise ni sûr de moi. Mais Marvel nous a poussés d'une bonne manière, en nous demandant de sortir de notre zone de confort. C'est là qu'on réalisé qu'on est capable de faire bien plus que ce qu'on pensait.»

«En étudiant la lumière, nous nous sommes intéressés à la palette de couleurs, qui a une importance énorme dans le film. Nous avons ainsi déterminé la manière dont nous voulions montrer le Népal en opposition à son univers personnel et professionnel à New York. Puis, lorsqu'on pénètre dans les univers parallèles, c'est totalement différent, ils possèdent une qualité hallucinogène.»

«Le grand défi d'un long métrage comme celui-ci est que, parce que le cinéphile a droit à un tour de montagnes russes, l'erreur à ne pas commettre est de mettre tout sur le même plan. Il faut impérativement créer des délimitations très claires entre chaque lieu dans lequel évolue Strange», a-t-il expliqué.

«Les personnages de Marvel sont incroyables, certains sont d'ailleurs des dieux. Il faut donc construire des plateaux et développer des environnements qui ont l'air réels pour le spectateur. Si les décors sont réels - qu'ils soient beaux, grands, imposants ou n'importe quel autre qualificatif - le spectateur peut alors croire que l'un de ces superhéros peut apparaître au coin de la rue.»

Docteur Strange fera son arrivée en format Blu-ray le 28 février.