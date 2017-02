Angelina Jolie prépare un retour fracassant à Hollywood

23-02-2017 | 10h41

Angelina Jolie va réaliser et jouer dans plusieurs films à Hollywood, dont la suite de Maléfique.

D'après le Hollywood Reporter, on pourra retrouver l'actrice prochainement dans The Spy Who Loved Me et Catherine the Great and Potemkin: The Imperial Love Affair. Ce dernier long métrage est l'adaptation cinématographique d'Universal Pictures du livre éponyme de Simon Sebag Montefiore.

Il y a quelques mois, l'actrice assurait qu'elle allait en effet se consacrer au cinéma. La star de 41 ans va aussi produire un film pour enfants, The One and Only Ivan, et réaliser un film de guerre, Without Blood.

Mais il semblerait qu'Angelina Jolie se soit retirée du projet de la nouvelle version du Crime de l'Orient Express de Kenneth Brannagh. Elle ne devrait pas non plus tourner Africa, un drame sur la préservation des animaux, avec son ex-mari Brad Pitt.

La star fait actuellement la promotion de son dernier film en tant que réalisatrice, First They Killed My Father. Ce projet diffusé sur Netflix parle des exactions des Khmers rouges au Cambodge. Angelina Jolie a adapté l'autobiographie de son amie militante des droits de l'Homme, Loung Ung, et son film a été diffusé pour la première fois à Siem Reap, samedi 18 février. Diffusé sur la Terrasse des Éléphants de l'ancien temple d'Angkor Thom, le long métrage a été vu par la famille royale, notamment le roi Norodom Sihamoni et sa mère Norodom Monineath Sihanouk, ainsi que par une myriade d'officiels du gouvernement.