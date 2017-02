Star Wars : une photo des acteurs du film sur Han Solo

22-02-2017 | 08h00

Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs du film de Star Wars qui sera dédié au personnage de Han Solo, ont dévoilé une première photo de la distribution sur le site de la saga de George Lucas.

C'est l'occasion de découvrir, dans le cockpit du légendaire vaisseau du plus célèbre contrebandier de la galaxie - le Faucon Millenium -, une partie de l'équipe qui donnera vie aux aventures du jeune Han Solo.

Han Solo - Smuggler. Scoundrel. Hero. A new Star Wars Story begins. https://t.co/6mjWKQcwwk pic.twitter.com/dWJwccpY33 — Star Wars (@starwars) 21 février 2017

Autour d'Alden Ehrenreich - qui interprètera donc le jeune Harrison Ford - on retrouve Chewbacca et Donald Glover, qui incarnera lui le jeune Lando Calrissian, personnage rencontré dans L'Empire contre-attaque et Le retour du Jedi. Il y a également Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge et Emilia Clarke, dont les rôles n'ont pas encore été dévoilés.

Et visiblement, cette petite photo de groupe suffit à réjouir les deux cinéastes déjà responsable de Il pleut des hamburgers et 21 Jump Street. «C'est un miracle de voir réunis tellement de gens venant des quatre coins de la planète dans le seul but de donner vie à une œuvre, ont-il commenté avec le cliché. On n'a rien de drôle à raconter parce qu'en fait, on est super émus. On a une chance incroyable.»

Les quatre coins du monde faisaient surtout référence au basketteur finlandais Joonas Suotamo, qui prend le relai du comédien Peter Mayhew sous le costume poilu du wookiee Chewbacca depuis Le réveil de la force en 2015. «Je suis profondément touché d'avoir l'incroyable opportunité d'intégrer la saga Star Wars, que j'aime depuis ma plus tendre enfance, a-t-il partagé mardi sur Instagram. Chewbacca est l'un des personnages les plus légendaires du cinéma, et l'interprétation qu'en a donnée Peter Mayhew a réjoui des milliards de fans. Sa bienveillance et son attention m'ont permis de me préparer à ce qui m'attend. Je veux qu'il soit fier de mon travail et je veux offrir aux fans le Chewie qu'ils ont appris à aimer.»

Il se peut que Thandie Newton rejoigne sur le tard la distribution de ce nouvel épisode de Star Wars, qui n'a pas encore de titre, mais est attendu en mai 2018.