FIFEM: 6 projections à ne pas manquer

Yan Lauzon 21-02-2017 | 13h01

Forte de la plus imposante proposition de son histoire en compétition officielle avec 20 films, la 20e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) proposera plus de 100 œuvres à temps pour la semaine de relâche.

Pour faciliter le voyage des cinéphiles à travers ce large panorama qui animera les écrans de plusieurs salles de la métropole, Jo-Anne Blouin, directrice générale et artistique de l'événement, a arrêté son choix sur six incontournables.

Ernest et Célestine, la collection

Pour les petits, l'ours bougon et la souris orpheline sont de retour après leur long métrage à succès par le biais de six épisodes de 13 minutes où humour et gentillesse font bon ménage. «C'est vraiment à ne pas manquer», assure Jo-Anne Blouin.



À la poursuite du Roi Plumes

Le cœur en braille

Monsieur Grenouille

Ma vie de Courgette

Jamais contente

Film d'animation «extraordinaire» et «splendide» provenant de la Suisse et du Danemark, le long métrage est porté par Johan, un petit lapin heureux, dont l'existence est chamboulée quand sa mère est emportée par le Roi Plumes. Un mystérieux message radio pousse le petit mammifère à partir à la recherche de sa maman.Cette réalisation du comique français Michel Boujenah - qui sera présent à Montréal - met en scène les jeunes Victor et Marie qui tombent amoureux. Le garçon a des difficultés d'apprentissage alors que la fille est très douée à l'école, mais qu'elle perd progressivement la vue. Une relation basée sur l'amour et l'entraide.Fait «pour plaire à toute la famille», ce long métrage contient un drôle de secret, celui du professeur Franz qui se transforme parfois en grenouille. Un jour, une métamorphose en pleine classe est gérée par Sita, une de ses élèves.L'histoire de Courgette, vaillant petit garçon ayant perdu sa maman, et de sa bande de copains a attendri les cinéphiles du monde entier. L'œuvre du Suisse Claude Barras est finaliste dans la catégorie du meilleur film d'animation à la prochaine soirée des Oscars.

«Film typique de l'ado de 10-12 ans durant la période ingrate», cette comédie française s'intéresse à Aurore, une fille atrocement malheureuse qui déteste tout: son père, sa mère, ses sœurs et celle qu'elle est.

Le 20e FIFEM se déroulera du 4 au 12 mars. La programmation complète au fifem.com.