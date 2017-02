Hellboy 3 ne verra pas le jour

Le projet d'un troisième volet du film fantastique Hellboy, adapté de la bande dessinée créée par Mike Mignola, a définitivement été abandonné, a annoncé Guillermo del Toro, ce mardi, sur Twitter.

«Hellboy 3. Désolé pour l'information: parlé avec toutes les parties. Je dois signaler que c'est sûr à 100 %, la suite ne se fera pas. C'est la dernière chose à ce sujet», a indiqué le réalisateur sur le réseau social.

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it