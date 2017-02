Une suite pour Réellement l'amour

16-02-2017 | 08h08

Les fans de Réellement l'amour (Love Actually) en rêvaient et Richard Curtis, le réalisateur du film, l'a fait. Hugh Grant, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Bill Nighy, Rowan Atkinson et Martine McCutcheon vont tous reprendre leurs rôles pour la suite du film sorti en 2003.

Richard Curtis montrera dans un court-métrage de dix minutes comment chacun a évolué dans la vie. «Je n'ai jamais rêvé d'écrire une suite de Réellement l'amour, mais j'ai pensé que ça pourrait être marrant de faire 10 minutes pour voir ce que chacun fait maintenant, raconte-t-il dans un communiqué officiel. Qui a le mieux vieilli? Je crois que c'est la grande question... Ou alors est-ce que c'est évident, Liam?»

Cette suite, intitulée Red Nose Day Actually, sera diffusée le 24 mars prochain sur la télévision britannique, dans le cadre du Téléthon Red Nose Day de la BBC, qui vise à récolter des fonds pour l'association Comic Relief. Elle sera ensuite présentée en mai prochain sur NBC.

Le réalisateur a ensuite remercié les acteurs du film d'avoir accepté son invitation. «Nous étions ravis et reconnaissants que tant de membres de la distribution soient disponibles et prêts à revenir - et ce sera certainement un moment nostalgique de tous se retrouver ensemble, et de recréer leurs personnages 14 ans plus tard, ajoute-t-il. Nous espérons que nous ferons quelque chose d'amusant - très proche de l'esprit du premier film et du Red Nose Day - et qui nous l'espérons attirera beaucoup de téléspectateurs, et permettra de rapporter de l'argent pour le Red Nose Day.»

Parmi les autres temps forts de l'émission, Ed Sheeran est allé au Liberia afin de rencontrer des enfants orphelins suite à l'épidémie d'Ebola de 2014, qui sont soutenus par l'une des associations partenaires de Comic Relief, le projet Street Child of Liberia. Le chanteur leur a offert un concert gratuit. «Je n'oublierai jamais les gamins que j'ai rencontrés... Quand on a chanté ensemble, ils étaient tellement de bonne humeur malgré tout ce qu'ils avaient traversé», a confié le chanteur.