Jack Kilmer, vedette d'un film sur les attentats de Paris

13-02-2017 | 10h16

Jack Kilmer vient d'obtenir le plus grand rôle de sa carrière. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, le fils de Val Kilmer va jouer dans Violent Delights qui sera basé sur les attaques terroristes qui ont touché Paris en novembre 2015.

L'acteur incarnera Michael, le leader d'un groupe de rock qui, avec un groupe d'étudiants, se retrouve au milieu d'une fusillade. Le film suivra également le destin de deux peintres et d'un jeune homme issu d'une famille immigrée joué par Timur Magomedgadzhiev.

Le film, qui sera réalisé par Rachel Palumbo, sera produit par Kelsey Roberts, Bruce Nahin et Taylor Laughlin. Ce dernier, qui a écrit le scénario, jouera également dedans. Le tournage doit démarrer cet été à Paris et Los Angeles.

Jack Kilmer a été vu plusieurs fois au cinéma ces dernières années, dans Palo Alto face à James Franco, mais aussi avec Ryan Gosling et Russell Crowe dans Les bons gars. Dans sa carrière, il a le soutien de ses parents, son iconique père mais aussi sa mère, l'actrice britannique Joanne Whalley. «Mes parents m'ont toujours encouragé a faire des choses créatives. Mes parents ont toujours été vraiment cool avec ce qui me plaît. Ils sont prêts à me soutenir dans tout ce que fais. Je suis très chanceux. Je n'ai jamais eu à m'asseoir et à écrire un plan d'action pour mon futur», a confié Jack Kilmer à Complex.