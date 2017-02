Des Québécois gagnent un BAFTA avec L'arrivée

12-02-2017 | 18h17

Trois Québécois ont décroché le prix du meilleur son pour le film L'arrivée au British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), mais le réalisateur Denis Villeneuve est revenu bredouille, dimanche.

Sylvain Bellemare, Claude La Haye et Bernard Gariépy Strobl ont mis la main sur un trophée pour le meilleur son pour L'arrivée (Arrival) qui était en nomination dans neuf catégories.

Cet opus du réalisateur Denis Villeneuve a mordu la poussière devant La La Land de Damien Chazelle dans les catégories du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Le Québécois et son œuvre hollywoodienne tournée en partie au Québec sont en nomination dans huit catégories aux Oscars, dont celles liées aux catégories du meilleur réalisateur et du meilleur film.

L'équipe de Denis Villeneuve est en lice dans les catégories de la direction photo, du montage sonore, du mixage sonore, de la direction artistique, du scénario adapté et du montage pour cette soirée qui aura lieu le 26 février au Dolby Theatre de Los Angeles.

«Pour moi, L'arrivée est un film très québécois», avait alors dit le réalisateur au Journal de Montréal.

«Oui, l'argent provient des États-Unis et les acteurs, les producteurs et le directeur photo sont Américains, mais le reste de l'équipe au complet est québécois. Patrice Vermette à la direction artistique, Renée April aux costumes. Les effets spéciaux, les décors et le son ont tous été conçus au Québec. Je suis vraiment fier que ma gang soit reconnue!» avait-il ajouté.