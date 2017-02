50 nuances plus sombres : des blagues lors des scènes de sexe

11-02-2017 | 16h18

Jamie Dornan, le beau gosse de Cinquante nuances de Grey, essayait de faire foirer les scènes de sexe avec sa partenaire à l'écran, Dakota Johnson, en faisant des bruits idiots.

L'Irlandais de 34 ans joue de tous ses charmes sur Dakota Johnson dans cette suite, Cinquante nuances plus sombres, sortie le 8 février, mais il assure que les scènes, torrides à l'écran, n'ont pas été aussi romantiques et passionnées qu'il n'y paraît - hors champs, Jamie Dornan essayait au maximum de faire des canulars à l'actrice, souvent nue à l'écran, et la faisait rire.

«Je fais des bruits, pendant, explique-t-il lors d'un passage dans l'émission du Britannique Graham Norton, vendredi 10 février. Des bruits avec l'accent américain. Je suis toujours tenté par l'idée de faire rire Dakota, alors parfois, je fais des trucs, comme par exemple quand il y a un moment où je suis censé, vous savez, jouir, je vais faire " Doo doo doo dah do"!»

Pas de tensions avec sa femme

Dans une nouvelle interview pour le Daily Telegraph, l'acteur fait taire les rumeurs selon lesquelles le film aurait créé des tensions entre lui et sa femme, l'actrice britannique Amelia Warner.

Il assure que les articles suggérant qu'elle était furieuse de voir son mari séduire une autre femme à l'écran sont infondés - même s'il précise que sa femme ne regardera pas les films. «Plus vous suscitez l'intérêt du public, plus les gens deviennent horribles, déclare Jamie Dornan. Les gens commencent à dire des choses affreuses sur votre famille, vos enfants.»

Le couple s'est marié en 2013 et vit avec ses deux enfants de un et trois ans dans une grande maison avec piscine et court de tennis, dans un petit village des Cotswolds. «On a choisi de vivre une vie paisible, reconnaît l'acteur. Quand on ouvre la porte, on ne voit que des agneaux et des moutons.»

Et s'il comprend que son travail implique de vivre une vie bien différente de celle-ci parfois, il assure que cela ne représente qu'une infime fraction de son temps. «Si je suis à Los Angeles et que je dois assister à des premières, aller à des dîners et rencontrer des fans, j'ai l'impression d'être une autre personne, c'est dingue. Mais ça représente peut-être dix soirées en un an, et le reste du temps, je suis avec les moutons.»