Louis-José Houde: ses confidences sur Ça sent la coupe

10-02-2017 | 10h18

Dans Ça sent la coupe, qui sortira au cinéma le 24 février prochain, Louis-José Houde interprète un personnage très différent des rôles comiques dans lesquels on est habitué de le voir.

«C'est comme une version un peu molle de moi, a confié l'humoriste et acteur. Je pense que dans la vie, j'ai pas mal plus d'énergie que Max, j'ai pas mal plus de détermination que Max.»

En même temps, il a été touché par ce trentenaire nostalgique des belles années du Canadien de Montréal qu'on connaîtra dans ce long-métrage de Patrice Sauvé. «Je me voyais en lui, comme je pense que beaucoup de Québécois de 30-35 vont se voir dans ce gars-là, donc je le trouvais touchant pis un peu pris au dépourvu, un peu mal pris.»

Celui qui est également en vedette dans De père en flic 2 a tout de même dû s'adapter à son personnage de Max. Il fait part d'une «espèce de nonchalance» qu'il a dû travailler «au niveau de ses rapports avec sa copine», mais aussi dans les moments où son personnage compense «en achetant une télé pour faire croire que tout va bien.»

«J'essayais de pas prendre trop de café en gros, c'était pas mal ça ma préparation!», a-t-il dit en blaguant.

Du livre au film

L'humoriste a également raconté qu'il s'était fait donner le roman éponyme de Matthieu Simard, sur lequel est basé le film, par une dame qui était venue voir l'un de ses spectacles.

«Elle m'a dit: "tu devrais lire ça, ça ressemble un peu à ton humour", a expliqué Louis-José Houde. Donc j'ai lu ça, et en effet, ça ressemble un peu à mon humour.»

«Ça sent la coupe étant évidemment un roman de hockey et le hockey étant une de mes grandes passions dans la vie, veut, veut pas, l'intérêt était tout de suite là, et avec l'écriture de Matthieu, ça été une lecture très rapide, premièrement, et très agréable.»

De son côté, l'auteur Matthieu Simard, qui signe également le scénario du film, a justement révélé la différence entre le livre et son adaptation cinématographique: «Dans le roman, c'est facile d'avoir une profondeur parce que c'est un roman à la première personne. Et pendant 240 pages, tu es dans sa tête. Mon personnage principal était un gars "ben" tout seul (...) Tout ça était une histoire qui m'intéressait beaucoup pour ce format-là, mais quand est venu le temps d'en faire un film, ça ne marchait pas vraiment en film parce que tu ne fais pas un film "journal intime de...".»

Ça sent la coupe tourne autour de Max, un trentenaire et fan fini de hockey. Mais sa vie bascule lorsque sa blonde (Émilie Bibeau) le quitte, trouvant qu'elle ne reçoit pas assez d'attention de son conjoint. S'en suit donc une importante remise en question pour Max, qui reçoit heureusement l'aide de ses amis. Voyez ci-bas la bande-annonce:

Le film, écrit par Matthieu Simard et réalisé par Patrice Sauvé, prend l'affiche le 24 février.