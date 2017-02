Comédiens floués: la productrice se défend

09-02-2017 | 13h24

Qualifiée d'«escroc professionnel» par le comédien Patrick Labbé, la productrice Marie-Ange Barbancourt a voulu rétablir les faits, jeudi, dans une entrevue à l'émission Le Québec matin à LCN.

Selon elle, il n'y avait pas de problème d'argent au début du tournage. «Moi j'ai été flouée. Je ne peux être comparée à M. (Vincent) Lacroix. C'est extraordinaire», répond Marie-Ange Barbancourt, coproductrice du film Secret d'hiver.

En mars 2015, Patrick Labbé et Catherine Bérubé ont participé à un tournage d'une vingtaine de journées à Rigaud pour des scènes de ce qui leur a été présenté comme une coproduction France-Québec intitulée Secret d'hiver.

«C'est une production de Damien Scimeca qui m'a flouée. Je ne me victimise pas. Il a fait une production. L'effet domino s'en est ressenti parce que la production canadienne est minoritaire. Je veux rétablir les faits. On n'a pas floué, c'est une dette. Je n'ai floué personne. J'ai été prise dans cette histoire en raison d'un effet domino», répète Mme Barbancourt.

Après l'annonce de la faillite, elle dit avoir informé les comédiens. «Je ne parle pas directement aux comédiens, mais bien aux agents. Je négocie avec eux. Lorsqu'une situation de la sorte arrive, je contacte les personnes concernées et, dans ce cas, c'était Micheline St-Laurent. J'ai la preuve de toutes les communications. Tout le monde était au courant, même l'Union des artistes.»

Patrick Labbé et Catherine Bérubé disent que la production franco-québécoise leur doit 80 000$. Est-ce qu'ils seront payés?

«J'attends que la mise en liquidation soit terminée et j'ai appris par Patrick que le réalisateur veut monter son film. Je contacte la liquidation en France. Il y a un espoir tant que la liquidation n'est pas terminée. C'est regrettable que Patrick Labbé ait eu de tels mots dans la bouche pour dire que je suis un escroc professionnel. C'est une atteinte à la réputation.»

Selon M. Labbé, les autres acteurs québécois et français, ainsi que les membres de l'équipe technique, n'ont pas non plus été rémunérés pour les nombreuses heures passées à travailler sur ce projet qui n'a toujours pas vu le jour.

Les efforts de Catherine Bérubé pour Secret d'hiver ont été importants, car on lui a confié le rôle d'une autiste ayant une formation musicale. Elle devait donc apprendre à maîtriser le piano.

«J'adorerais voir un comédien dire qu'il n'a jamais été payé. Je n'ai pas pris l'argent du public pour le gaspiller», affirme haut et fort la productrice.