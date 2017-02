Xavier Dolan recrute Jacob Tremblay pour son prochain film

Avec Canoe.ca 09-02-2017 | 09h01

La nouvelle coqueluche d'Hollywood Jacob Tremblay a rejoint la distribution du prochain film de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan actuellement en cours de tournage à Montréal.

Le jeune acteur canadien, révélé dans Room: le monde de Jack, jouera aux côtés de Jessica Chastain, de Susan Sarandon, de Natalie Portman et de Kathy Bates dans The Death and Life of John F. Donovan, le prochain long métrage du réalisateur québécois.

D'ailleurs, il a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte Instagram: «J'espère que cet adulte brillant aura du plaisir à travailler avec un enfant comme moi. @jacobtremblay se joint à The Death and Life of John F. Donovan.»

I hope this brilliant adult has fun working with a child like me. 🍪 @jacobtremblay joins The Death & Life of John F. Donovan Une photo publiée par xavierdolan (@xavierdolan) le 8 Févr. 2017 à 12h36 PST

Le jeune acteur de 10 ans, originaire de Vancouver, a pour sa part partagé une mignonne vidéo de lui en train de danser de joie à l'idée de tourner avec Xavier Dolan. «Comment je me sens sur le fait que je me joins à Xavier Dolan et l'incroyable distribution de The Death and Life of John F. Donovan! #happydance #stoked.», a-t-il écrit en légende.

How I feel about joining @XavierDolan & the incredible cast of The Death & Life of John F. Donovan! #happydance #stoked Une vidéo publiée par Jacob Tremblay (@jacobtremblay) le 8 Févr. 2017 à 20h01 PST

Après avoir reçu le prix du Meilleur jeune acteur aux Critics Choice Awards l'année dernière pour son rôle de petit garçon séquestré dans Room: le monde de Jack, les propositions de rôles se multiplient pour lui.

The Death and Life of John F. Donovan décrit les efforts d'une rédactrice en chef d'un journal people pour détruire la carrière d'un acteur vedette. Le film, encore en tournage, ne sortira pas avant l'automne.

Le public découvrira prochainement Tremblay dans Book of Henry avec Naomi Watts et dans Wonder où il donnera la réplique à Julia Roberts.

Il a également été choisi par Davis Entertainment et la Fox pour jouer dans Predator.