Voyez les premières photos de la nouvelle Lara Croft!

07-02-2017 | 10h00

Les premières photos d'Alicia Vikander dans la peau de l'héroïne Lara Croft inondent la toile depuis lundi.

C'est la star elle-même qui a publié les images sur ses comptes Twitter et Instagram.

🔸🔹 Alicia Vikander on set of Tomb Raider!!! pic.twitter.com/SV2NVXNdwX — AliciaVikander Daily (@AliciaVikanderD) 6 février 2017

Quelques jours seulement après l'annonce du début du tournage du prochain Tomb Raider, on peut enfin voir de quoi aura l'air la nouvelle héroïne après avoir été incarnée par Angelina Jolie au cinéma en 2001 et 2003.

Bandages au bras et à la cuisse, débardeur moulant et bottes de cuir: Lara Croft est bel et bien de retour. Pour l'instant, aucun signe des petites shorts moulantes et des revolvers sanglés aux cuisses tels que portés par Jolie dans les deux premiers volets.

Une chose est certaine, au regard des premiers clichés, il semble que l'actrice de The Danish Girl et Jason Bourne ne lésinera pas sur les moyens pour entrer dans la peau de l'archéologue. Alicia Vikander enchaîne les séances d'escalade, de sauts, et n'hésite pas à ramper sur une plate-forme installée en hauteur.

Réalisé par Roar Uthaug, Tomb Raider mettra en scène Walton Goggins, Daniel Wu, ou encore Dominic West. Le long métrage sortira en mars 2018.