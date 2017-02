Plein de nouvelles bandes-annonces pendant le Super Bowl LI

06-02-2017 | 08h50

Le Super Bowl LI a été l'occasion dimanche soir pour plusieurs producteurs de film de dévoiler les bandes-annonces des prochains blockbusters qui sortiront d'ici cet été dans les salles obscures.

La finale du championnat de football américain est devenue ces dernières années l'un des terrains de jeux préférés des studios. Profitant d'une audience colossale - plus de 100 millions de téléspectateurs -, ils choisissent ce jour pour faire parler de leurs prochaines grosses sorties.

Disney a ainsi profité de l'événement pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Pirates des Caraïbes: Les morts ne racontent pas d'histoires, attendu au cinéma le 26 mai. La vidéo, rythmée par Johnny Cash, marque le retour de Johnny Depp, grand absent du précédent aperçu. Son personnage de Jack Sparrow apparaît à la fin, recouvert de boue. Orlando Bloom sera lui aussi de retour dans la franchise qui accueillera lors de ce 5e épisode l'acteur Javier Bardem.

Également sous le giron de Disney, Les gardiens de la galaxie vol. 2 a également choisi le Super Bowl pour se montrer un peu plus, mélangeant humour et action. Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel et Bradley Cooper inscrivent leur nom dans la distribution du film Marvel attendu le 5 mai au cinéma.

Dwayne Johnson à l'honneur

C'est également avec humour et action que s'est présenté dimanche soir Alerte à Malibu aux téléspectateurs américains. Prévue le 19 mai, l'adaptation de la série éponyme lève le voile sur l'anatomie de ses protagonistes, Dwayne Johnson, en Mitch Buchannon, Zac Efron, alias Matt Brody, et Kelly Rohrbach, qui reprendra le rôle de CJ Parker, rendu célèbre par Pamela Anderson.

Dwayne Johnson sera par ailleurs à l'affiche de Le destin des dangereux, huitième film de la franchise Rapides et dangereux. À ses côtés, figurent les habitués Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez et les nouvelles Charlize Theron et Helen Mirren. Gros bolides et gros biceps sont attendus dans ce nouveau volet, le premier sans Paul Walker, qui sortira le 14 avril.

Parmi les autres sorties très attendues des prochains mois, le public américain a eu droit à un aperçu de Transformers: le dernier chevalier, 5e épisode de la saga avec Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Josh Duhamel, John Turturro et Anthony Hopkins sous la direction de Michael Bay (23 juin).

Ghost in the Shell- Le film avec Scarlett Johansson (31 mars) était également au rendez-vous, tout comme Logan avec Hugh Jackman (3 mars) et Vie avec Jack Gyllenhaal et Ryan Reynolds (26 mai).