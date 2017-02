L'acteur de 50 nuances de Grey ému par une fan

05-02-2017 | 14h38

Jamie Dornan incarne Christian Grey dans Cinquante nuances de Grey, sorti en 2015, et a repris son rôle dans Cinquante nuances plus sombres, qui sortira en février.

En l'interrogeant sur son rôle dans The Ellen Degeneres Show, lundi, l'animatrice a demandé à Jamie Dornan s'il était au courant qu'il y avait eu un important baby-boom à travers le monde près de neuf mois après la sortie du premier film de la franchise.

«J'ai entendu une histoire sincèrement touchante de la part d'une femme qui me parlait, elle m'a reconnu, a confié Jamie Dornan. Elle m'a dit qu'elle avait eu du mal à concevoir mais après la sortie de Cinquante nuances de Grey, ils ont eu un déclic et on fini par avoir un enfant.»

Jamie Dornan figure aux côtés de Dakota Johnson, qui jouera à nouveau Anastasia Steele dans Cinquante nuances plus sombres. Le film suit l'histoire d'amour entre Christian Grey et Anastasia Steele tandis qu'ils essaient de satisfaire ses obsessions à lui.

Christian Grey a une «Chambre Rouge» dans sa maison pleine d'instruments sexuels, et Ellen Degeneres a demandé à l'acteur irlandais s'il avait déjà mis la main sur ces jouets dans sa propre vie avant d'accepter le rôle.

«Ce que je veux dire, c'est que la chose amusante c'est que - presque tout ce qu'on trouve dans la Chambre Rouge, on en a utilisé une partie - mais pas pour en faire le même usage, a expliqué Jamie Dornan. C'est plutôt ce que l'on utiliserait pour faire du cheval ou pour fermer un sac particulièrement plein - comme une boucle. Alors, on a les compétences et on se surprend un peu soi-même. Mais pour la plupart, je dois admettre que j'étais novice en la matière.»

En ce qui concerne sa vie personnelle, Jamie Dornan ne partage pas le goût de Christian Grey pour le SM. Et il ne s'est pas non plus résolu à ramener ces jouets chez lui pour les utiliser avec sa femme Amelia Warner. Il a d'ailleurs répondu à Ellen Degeneres: «Je ne pense pas qu'elle désire des accessoires déjà utilisés!»