Les cercles: Le retour de Samara

Isabelle Hontebeyrie 04-02-2017 | 04h00

Avec ce troisième volet, Samara revient sur le devant de la scène. Car Les cercles, réalisé par F. Javier Gutierrez et mettant en vedette Matilda Lutz, Alex Roe et Vincent D'Onofrio, offre un nouveau regard sur cette histoire d'horreur prisée des amateurs.

Si le canevas narratif de Les cercles rappelle indubitablement les deux longs métrages précédents, Le cercle et Le cercle 2 sortis respectivement en 2002 et 2005, les détails font que le spectateur obtient des informations supplémentaires sur Samara.

Beaucoup de rumeurs ont circulé sur Les cercles, dont le tournage s'est déroulé en 2015 à Grantville, en Georgie - à l'endroit même où la série The Walking Dead est filmée! Au départ, plusieurs médias avaient rapporté que le long métrage était un antépisode dont les événements se déroulaient avant ceux découverts dans Le cercle. Le cinéaste F. Javier Gutierrez, qui tenait pourtant à garder les détails de l'intrigue secrets, a effectué une mise au point sur Twitter en mars 2015, en expliquant: «Les cercles n'est pas un antépisode, l'histoire se déroule 13 ans plus tard.»

Parce que plus d'une décennie s'est écoulée, exit Naomi Watts. Le couple central est composé de Julia (Matilda Lutz, une actrice et mannequin italienne) et Holt (Alex Roe, acteur britannique qui a commencé sa carrière dans des séries anglaises remarquées comme The Cut). Dans Les cercles, l'attitude de Holt se modifie après qu'il ait visionné une vidéo qui provoquerait la mort des personnes qui la regardent. Julia prend la décision de se sacrifier pour l'homme qu'elle aime, ce geste lui faisant remarquer que la vidéo possède un secret terrifiant.



Souci de la qualité

Dès le début de cette franchise, le tandem de producteurs composé de Laurie MacDonald et Walter F. Parkes - un couple dans la vie - a pris soin de s'assurer que les amateurs ne seraient pas floués, ce qui a permis à cette version américaine de remporter le succès qu'on connaît et est d'ailleurs à l'origine de la vague de nouvelles versions étasuniennes de films d'horreur japonais tels Rage meurtrière (2004) ou encore Eau trouble (2005).

Les cercles ne fait pas exception à ce souci de la qualité. Pour cette nouvelle mouture, les producteurs ont recruté l'espagnol F. Javier Gutierrez, connu pour son Before the Fall et que l'on devrait retrouver dans The Crow Reborn dont la production devrait s'amorcer cette année. Le scénario a été confié au trio Akiva Goldsman (qui avait signé les deux volets antérieurs), David Loucka (La maison au bout de la rue) et Jacob Aaron Estes (Mean Creek). Quant à la fameuse Samara, elle est incarnée pour la deuxième fois par Bonnie Morgan, une contorsionniste professionnelle, artiste de cirque et actrice.



Une pub passée dans les annales

Une manne au box-office

Avant même sa sortie dans les salles obscures, Les cercles s'est fait remarquer puisque les studios Paramount ont imaginé une publicité virale assez impressionnante. En effet, dans un magasin américain, les clients ont été surpris - et terrifiés - lorsque Samara est sortie d'un poste de télévision.Les réactions des clients du magasin ont été filmées et la vidéo mise en ligne sur la page Facebook de Les cercles a été visionnée pas moins de 247 millions de fois dans les 48 premières heures de sa diffusion. Sur YouTube, les internautes ont également adoré, le clip ayant été vu 3,3 millions de fois dans le même laps de temps.

Nouvelle version du classique d'horreur japonais «Ring» réalisé par Hideo Nakata et sorti en 1998, Le cercle a immédiatement généré l'intérêt des amateurs d'horreur à travers le monde comme le démontrent les chiffres du box-office international. Et, dans un tel contexte, il était naturel qu'un troisième opus prenne l'affiche.

Le cercle (2002) a engrangé 249,34 millions $ de revenus en salle à travers le monde pour un budget de production de 48 millions $! Devant l'engouement généré, les studios ont décidé de réitérer trois ans plus tard avec Le cercle 2. Produit avec un budget de 50 millions $, le film a engrangé des revenus de 161,45 millions $ aux guichets internationaux. Le troisième opus, quant à lui, aurait coûté 33 millions $ d'après plusieurs informations.

Les cercles a pris l'affiche dans les salles obscures de la Belle Province le 3 février.