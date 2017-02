John Wick: chapitre 2 en 7 chiffres surprenants

Isabelle Hontebeyrie 08-02-2017 | 04h00

180 degrés

141 morts

16 ans

4 mois

1 500 balles

En rafale

Dans le premier volet, les criminels s'emparaient de la Mustang de 1969 de John Wick (Keanu Reeves). Ici, il la récupère, mais pas pour longtemps, le véhicule se faisant détruire - toujours par les méchants - assez rapidement. Keanu Reeves, sous la houlette du réalisateur Chad Stahelski, a tenu à effectuer l'une des cascades lui-même. Lors de la portion new-yorkaise du tournage, qui s'est déroulé l'an dernier, l'acteur de 51 ans a appris à effectuer un virage à 180 degrés en marche arrière. Toujours fidèle à ses équipes, l'interprète de Neo dans La matrice a demandé au cascadeur automobile Jeremy Fry (du premier John Wick et de Constantine) de superviser l'ensemble des séquences et de concevoir une poursuite épique dans les rues de la grosse pomme. L'une des nouveautés dans ce John Wick: chapitre 2 a été l'utilisation de mannequins d'essai de choc («crash test dummies») beaucoup plus réalistes, aux jointures articulées.Pour cette nouvelle mouture, le cinéaste Chad Stahelski - superviseur des cascades dans «La matrice» - a tenu à faire les choses en grand. Alors que les amateurs de films d'action avaient pu voir 84 morts dans le film précédent, cette fois-ci, il y en a... 141, un chiffre fourni avec fierté par le producteur Basil Iwanyk. «Nous avions tué 84 personnes dans John Wick et nous savions qu'il fallait que nous en tuions plus que ça dans ce Chapitre 2. Résultat, au clap de fin, nous avions atteint 141 morts. Nous avons beaucoup amélioré les styles de combat pratiqués par John Wick.»Laurence Fishburne, l'interprète de Morpheus dans La matrice tient ici le rôle du roi de la Bowery, une rue et un quartier de New York. Le personnage, à la tête d'une bande d'assassins, est celui vers lequel John Wick se tourne lorsqu'il lui faut des armes. Car l'antihéros doit une faveur à Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio), un criminel italien qui lui demande de supprimer sa sœur, Gianna (Claudia Gerini), une redoutable mafieuse. Lié par un code de l'organisation The Continental, Wick est obligé - et Winston (Ian McShane) se charge bien de le lui rappeler de manière précise - d'honorer cet engagement pris il y a longtemps. Keanu Reeves et Laurence Fishburne sont restés amis depuis La matrice - dont le tournage s'est déroulé 16 ans avant celui de ce long métrage - et c'est le second qui a insisté pour avoir un rôle dans John Wick: chapitre 2. À l'été 2015, «j'ai dit à Keanu à quel point j'avais aimé le premier film et que j'aimerais beaucoup jouer avec lui s'il une opportunité se présentait pour le second long métrage. J'ai reçu le scénario immédiatement et j'ai adoré!», a indiqué Laurence Fishburne.La production a embauché J.J. Perry comme superviseur des cascades. L'homme, un ancien militaire qui a confié bon nombre des postes de cascadeurs à ses frères d'armes, a donc débuté la préparation du film en entraînant Keanu Reeves. Pendant quatre mois, l'acteur s'est donc immergé dans les techniques et les subtilités du jiu-jitsu brésilien, une forme d'arts martiaux développée par les frères Machado, qui sont d'ailleurs venus à Los Angeles superviser les cours dispensés à Reeves. Ainsi que l'a précisé ce dernier, «le style de combat de John Wick est, essentiellement, de se défendre ou d'attaquer de toutes les manières possibles. Il intègre le judo et le jiu-jitsu et utilise même des voitures comme armes». Deux nouveaux acteurs, Common - avec qui Keanu Reeves a joué dans Rois de la rue - et Ruby Rose (la jeune australienne est actuellement à l'affiche de xXx: Le retour de Xander Cage en sniper), donnent la réplique à Keanu Reeves, les deux incarnant des chefs de sécurité de Giana et de Santino respectivement. «Tant Common que Ruby ont été enthousiastes à l'idée d'apprendre à se battre en utilisant les techniques de combat du film qui intègrent le jiu-jitsu et les armes, de souligner celui qui prête ses traits à John Wick. Cela exige des prises plus longues et travail beaucoup plus demandant. Il faut en effet maîtriser la complexité de la chorégraphie, les mouvements des pieds ainsi que les mouvements de ses covedettes.»L'utilisation d'armes à feu est indissociable de John Wick, la production utilisant le terme «Gun Fu» (un jeu de mots dérivé de «Kung Fu») pour désigner ces séquences. Le champion de tir Taran Butler a été choisi pour apprendre à Keanu Reeves toutes les ficelles de cette discipline, notamment les transitions entre les différentes armes, pistolets, carabines et autres. «Keanu a fréquenté un champ de tir pendant 10 semaines, à raison de trois ou quatre fois par semaine, tirant entre 1 000 à 1 500 balles à chaque fois», a révélé Chad Stahelski. Ce n'est qu'après, une fois que le comédien a eu maîtrisé les subtilités du tir avec de véritables armes et des balles réelles, qu'il a appris les chorégraphies des scènes de «Gun Fu», la plus impressionnante se déroulant dans les ruines des Thermes de Caracalla à Rome.

Le plus noble des tueurs du grand écran reprend du service après le succès-surprise du premier volet de ses aventures en 2014. Voici quelques faits étonnants sur la production de John Wick: chapitre 2, qui met en vedette Keanu Reeves, Ian McShane, Laurence Fishburne, Common, Ruby Rose et Riccardo Scamarcio.

1) Le scénariste Derek Kolstad, qui avait écrit le premier John Wick a rempilé pour la suite. Et il a donné à son héros le nom de son... grand-père et s'est inspiré de Stephen King pour développer sa psychologie!

2) Le directeur de la photographie n'est autre que Dan Laustsen, fréquent collaborateur de Guillermo del Toro. Pour le réalisateur Chad Stahelski, il s'agissait de s'inspirer des premières œuvres d'Akira Kurosawa et de Sergio Leone afin de mettre en valeur le fait que John Wick possède un code d'honneur très strict.

3) L'italien Riccardo Scamarcio a décroché le rôle du psychopathe Santino D'Antonio après avoir parlé avec Chad Stahelski via Skype, alors que cela faisait quatre mois que le réalisateur cherchait l'acteur adéquat pour le rôle.

4) Le tournage s'est déroulé à New York et à Rome. Dans la ville éternelle, la production a tourné les intérieurs au Grand Plaza Hotel, situé sur la Piazza di Spagna. Le bar et le lobby de l'établissement sont, dans le film, le théâtre d'une scène de bagarre entre Keanu Reeves et Common. Ces deux endroits ont été fréquentés assidument dans les années 1950 par Federico Fellini!

5) Le costumier italien Luca Mosca a accepté de collaborer à la suite, lui qui avait défini le style vestimentaire de John Wick dans le premier volet. Il a habillé Keanu Reeves de chemises à cols hauts, qui accentuent sa «posture royale et mettent en valeur ses expressions faciales et son visage», de souligner le créateur. Pour Santino D'Antonio, il a choisi le style «spezzato», caractérisé par un mélange d'étoffes différentes, mais complémentaires.

John Wick: chapitre 2 arrive sur les écrans de la province dès le 10 février.