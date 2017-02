Denis Villeneuve s'attaquera à Dune

Le réalisateur québécois Denis Villeneuve, encensé pour son plus récent film L'arrivée et qui a récemment complété le tournage de la suite de Blade Runner, poursuivra son cheminement dans le domaine de la science-fiction en s'attaquant à un autre classique, Dune.

C'est Brian Herbert, le fils du créateur de cette saga, Frank Herbert, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. «C'est officiel - Legendary Pictures a embauché le très talentueux Denis Villeneuve pour diriger le nouveau projet de film sur la série Dune», a-t-il écrit.

It's official -- Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project.