Une dernière bande-annonce pour La Belle et la Bête

31-01-2017 | 08h32

Une dernière bande-annonce de La Belle et la Bête a été lancée lundi sur le web, permettant aux cinéphiles qui attendent impatiemment la sortie du film en mars de voir quelques nouvelles scènes.

Mais surtout, on y entend un extrait de la chanson thème chantée par Ariana Grande et John Legend.

On y voit entre autres un peu plus d'images du village où vivent Belle (Emma Watson) et son père ainsi qu'un aperçu de l'héroïne lorsqu'elle est enfant.

Une très comique séquence où Gaston (Luke Evans) se parle à lui-même dans un miroir, se disant être la «chose la plus magnifique qu'il n'a jamais vue» y est aussi incluse.

Et évidemment, il y a de nombreuses scènes se passant dans le chateau de la Bête (Dan Stevens), comme on l'avait vu dans les précédentes bandes-annonces.

La Belle et la Bête de Bill Condon prend l'affiche au Québec le 17 mars prochain.