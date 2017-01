Une première photo des actrices de Ocean's Eight

30-01-2017 | 09h24

Pour la première fois, Warner Bros. Pictures dévoile une photo du tournage de Ocean's Eight, la version féminine de Ocean's Eleven (L'inconnu de Las Vegas). Une image que Rihanna, membre de la distribution, s'est empressée de publier sur Twitter lundi.

Cette publication est la toute première photo officielle de Ocean's Eight, sur laquelle apparaissent toutes les actrices de la production, à savoir Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway et Sarah Paulson. Par ailleurs, des rumeurs indiquaient la présence de Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner sur le tournage récemment.

Ocean's Eight est réalisé par Gary Ross et propose une nouvelle immersion dans un gang, à l'image de son pendant masculin incarné par Brad Pitt, George Clooney ou Matt Damon dans L'inconnu de Las Vegas. D'ailleurs, ce dernier sera bien présent dans ce remake en reprenant son personnage de Linus Coldwell, qu'il a interprété dans les trois volets de la saga, sortis entre 2001 et 2007.